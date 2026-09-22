Plenković: Dužni smo graditi društvo u kojem će se svaka žena osjećati sigurno

Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama podsjećamo da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva te šaljemo jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i ne smije se tolerirati❗



Iskoraci u borbi protiv nasilja nad ženama vidljivi su u zakonodavnim izmjenama… pic.twitter.com/CB8b43Urc8