BORBA PROTIV NASILJA
Plenković: Dužni smo graditi društvo u kojem će se svaka žena osjećati sigurno
Premijer Andrej Plenković podsjetio je u utorak, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva te poslao jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i da se ne smije tolerirati.
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Hrvatska Vlada nastavit će poduzimati mjere za suzbijanje nasilja nad ženama, a svi zajedno dužni smo graditi društvo u kojem će se svaka žena osjećati sigurno i ravnopravno, poručio je premijer u objavi na platformi X.
Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama podsjećamo da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva te šaljemo jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i ne smije se tolerirati❗— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 22, 2026
Iskoraci u borbi protiv nasilja nad ženama vidljivi su u zakonodavnim izmjenama… pic.twitter.com/CB8b43Urc8
Naglasio je kako su iskoraci u borbi protiv nasilja nad ženama vidljivi u zakonodavnim izmjenama donesenima u dijalogu Vlade s udrugama civilnog društva - kazne su pooštrene, unaprijeđen je položaj žrtava nasilja u obitelji i uvedena su nova kaznena djela.
Za teško ubojstvo ženske osobe predviđena je kazna zatvora do 40 godina, pri donošenju mjera opreza uzimaju se u obzir rizični čimbenici za ponavljanje nasilja i rezultati procjene potreba žrtve, a u slučaju kršenja mjere opreza predviđena je mogućnost uhićenja okrivljenika i određivanje istražnog zatvora u roku od 24 sata, podsjetio je premijer.
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