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BORBA PROTIV NASILJA

Plenković: Dužni smo graditi društvo u kojem će se svaka žena osjećati sigurno

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Hina
|
22. ruj. 2026. 13:28
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Lucija Ocko/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković podsjetio je u utorak, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva te poslao jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i da se ne smije tolerirati.

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Hrvatska Vlada nastavit će poduzimati mjere za suzbijanje nasilja nad ženama, a svi zajedno dužni smo graditi društvo u kojem će se svaka žena osjećati sigurno i ravnopravno, poručio je premijer u objavi na platformi X.

Naglasio je kako su iskoraci u borbi protiv nasilja nad ženama vidljivi u zakonodavnim izmjenama donesenima u dijalogu Vlade s udrugama civilnog društva - kazne su pooštrene, unaprijeđen je položaj žrtava nasilja u obitelji i uvedena su nova kaznena djela.

Za teško ubojstvo ženske osobe predviđena je kazna zatvora do 40 godina, pri donošenju mjera opreza uzimaju se u obzir rizični čimbenici za ponavljanje nasilja i rezultati procjene potreba žrtve, a u  slučaju kršenja mjere opreza predviđena je mogućnost uhićenja okrivljenika i određivanje istražnog zatvora u roku od 24 sata, podsjetio je premijer. 

Teme
andrej plenković nasilje nad ženama zaštita žena

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