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Proizvod se povlači zbog povećane količine alkaloida: Provjerite police!

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N1 Info
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22. ruj. 2026. 13:13
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Trgovina
Pexels/Ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Kukuruz kokičar bio 400 g Probios.

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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Galleria Internazionale d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Kukuruz kokičar bio 400g Probios, LOT:60183, najbolje upotrijebiti do: 30. 4. 2028 i LOT:60183, najbolje upotrijebiti do: 18. 6. 2028, zbog povećane količine tropanskih alkaloida u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu

  • Proizvođač: Probios S.p.A., Via degli Olmi 13-15, Calenzano (FI), Italija
  • Maloprodaja: Galleria Internazionale d.o.o., Predavčeva 6, 10090 Zagreb

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Teme
državni inspektorat kukuruz kokičar opoziv proizvoda sigurnost hrane

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