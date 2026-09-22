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Nakon ukrajinskih napada

VIDEO / Pogledajte što se pojavilo iznad jedne od najprometnijih autocesta u Moskvi

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N1 Info
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22. ruj. 2026. 13:32
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Pantsir u Moskvi
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Masovni ukrajinski napadi na područje oko Moskve potaknuli su ruske vlasti na hitnu reakciju, a na ulicama ruske prijestolnice pojavio se protuzračni raketni sustav Pantsir.

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Snimke koje su se pojavile u javnosti prikazuju sustav raspoređen uz jednu od najprometnijih moskovskih autocesta, vrlo blizu rafinerije nafte koju je pogodila Ukrajina.

Što je sustav Pantsir?

Pantsir je obitelj samohodnih protuzračnih raketno-topničkih sustava kratkog i srednjeg dometa.

Sustav je prvi put razvijen 1990-ih u Konstrukcijskom birou za izradu instrumenata u Tuli u Rusiji, piše CNN Grčka.

Pantsir kombinira raketno i topničko naoružanje, a borbenom vozilu omogućuje djelovanje protiv širokog spektra prijetnji iz zraka, poput zrakoplova, projektila i visokopreciznog oružja, uključujući i djelovanje dok je vozilo u pokretu.

Rakete imaju domet do 20 kilometara i mogu djelovati protiv ciljeva na visinama do 15.000 metara. Topovi imaju domet do 4000 metara te mogu gađati ciljeve na visinama do 3000 metara.

Postoji i mobilna inačica Pantsira koja uključuje borbeno vozilo opremljeno topovima kalibra 30 milimetara te transportno vozilo za dopunu streljivom.

Sustav Pantsir opremljen je i termovizijskim uređajima koji posadi omogućuju utvrđivanje jesu li na letjelici koja se približava cilju pričvršćena eksplozivna sredstva, navodi ruska državna novinska agencija TASS.

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Teme
moskva pantsir rat u ukrajini rusija ukrajina protuzračni raketni sustav

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