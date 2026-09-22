Nakon ukrajinskih napada
VIDEO / Pogledajte što se pojavilo iznad jedne od najprometnijih autocesta u Moskvi
Masovni ukrajinski napadi na područje oko Moskve potaknuli su ruske vlasti na hitnu reakciju, a na ulicama ruske prijestolnice pojavio se protuzračni raketni sustav Pantsir.
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Snimke koje su se pojavile u javnosti prikazuju sustav raspoređen uz jednu od najprometnijih moskovskih autocesta, vrlo blizu rafinerije nafte koju je pogodila Ukrajina.
Što je sustav Pantsir?
Pantsir je obitelj samohodnih protuzračnih raketno-topničkih sustava kratkog i srednjeg dometa.
A Russian Pantsir air-defense system in combat position, with its radar active, deployed directly above a busy Moscow highway near the Moscow Oil Refinery.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 21, 2026
(55.6518692, 37.8362733) pic.twitter.com/1W7rf1W6HE
Pantsir kombinira raketno i topničko naoružanje, a borbenom vozilu omogućuje djelovanje protiv širokog spektra prijetnji iz zraka, poput zrakoplova, projektila i visokopreciznog oružja, uključujući i djelovanje dok je vozilo u pokretu.
Rakete imaju domet do 20 kilometara i mogu djelovati protiv ciljeva na visinama do 15.000 metara. Topovi imaju domet do 4000 metara te mogu gađati ciljeve na visinama do 3000 metara.
Postoji i mobilna inačica Pantsira koja uključuje borbeno vozilo opremljeno topovima kalibra 30 milimetara te transportno vozilo za dopunu streljivom.
Sustav Pantsir opremljen je i termovizijskim uređajima koji posadi omogućuju utvrđivanje jesu li na letjelici koja se približava cilju pričvršćena eksplozivna sredstva, navodi ruska državna novinska agencija TASS.
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