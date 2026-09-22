TRAJE POTRAGA
U Brazilu nestao helikopter s poznatim pjevačem i Neymarovim bliskim suradnikom
U Brazilu je nestao helikopter u kojem su, prema dostupnim informacijama, bili poznati pjevač i bliski Neymarov suradnik.
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Helikopter je nestao tijekom leta u ponedjeljak poslijepodne u saveznoj državi Santa Catarina, a u njemu su, prema dostupnim informacijama, bili brazilski pjevač Rick, biznismen Bruno Avelar, snimatelj Paulo Soares i pilot.
Letjelica je, prema informacijama CNN-a Brasil, trebala letjeti iz Porto Bela prema São Joaquimu. Tijekom leta izgubljena je komunikacija s helikopterom, nakon čega je pokrenuta potraga.
Spasilačke službe pretražuju dvije lokacije udaljene oko 30 kilometara. Jedna je povezana s posljednjom komunikacijom s letjelicom, dok je druga određena prema posljednjem signalu mobitela jednog od putnika.
Tko su nestali?
Potragu otežavaju loši vremenski uvjeti, a u akciju su uključene i brazilske zračne snage.
Rick Sollo poznat je kao član brazilskog glazbenog dua Rick i Renner, a osim pjevanja bavi se i pisanjem pjesama koje su izvodili drugi brazilski izvođači.
Bruno Avelar je biznismen i osnivač projekta "O Poder do Network", usmjerenog na povezivanje ljudi iz poslovnog svijeta. Poznat je i po suradnji s Neymarom, među ostalim kroz događaje povezane s njegovim institutom.
Prema informacijama koje su objavili lokalni mediji, potraga za helikopterom nastavljena je tijekom noći, dok su se spasilačke ekipe usredotočile na šumovito područje. Za sada nema potvrde što se točno dogodilo s letjelicom.
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