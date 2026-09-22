I JOŠ JEDNO KAZNENO DJELO
Riječki specijalci pronašli mladića za kojim je raspisana tjeralica zbog pokušaja ubojstva
Riječki specijalci pronašli su 25-godišnjaka kojeg sud traži zbog pokušaja ubojstva.
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Pripadnici riječke specijalne policije u suradnji s policajcima II. policijske postaje Rijeka pronašli su jutros na području Rijeke 25-godišnjeg hrvatskog državljanina za kojim je Županijski sud u Rijeci raspisao tjeralicu zbog sumnje napokušaj ubojstva.
Riječ je o muškarcu koji je, prema policijskim sumnjama, sudjelovao u pucnjavi na Trsatu 19. prosinca prošle godine. Tijekom pretrage doma kojim se koristi policija je pronašla predmete koji se povezuju s tim kaznenim djelom.
Kod 25-godišnjaka je pronađena i droga, i to 10,80 grama kokaina te oko dva grama marihuane.
Ušao neovlašteno i u stan jednog muškarca
Nakon uhićenja priveden je na kriminalističko istraživanje u II. policijsku postaju Rijeka. Istraživanjem je utvrđeno da je odgovoran i za kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora, priopćila je PU primorsko-goranska.
Policija navodi da je u kolovozu ove godine bez dopuštenja i neovlašteno ušao u stan jednog hrvatskog državljanina.
Osumnjičeni će tijekom dana, uz nadopunu kaznene prijave za navedena kaznena djela, biti predan u istražni zatvor.
Zbog posjedovanja droge policija ga je prekršajno sankcionirala na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
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