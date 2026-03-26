FOTO, VIDEO / Šef Pentagona: "Ovo je nešto što će ući u povijesne knjige". Izrael "širi sigurnosnu zonu" u Libanonu

Predsjednik Donald Trump danas je rekao da je misteriozni „poklon“ o kojem je ranije ovog tjedna govorio novinarima – a koji je Iran navodno dao SAD-u u sklopu pregovora – zapravo bio prolazak 10 „brodova s naftom“ kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za naftu.

Trump je ranije ovog tjedna sugerirao da je ta gesta dobre volje pomogla diplomatskim naporima za okončanje rata, iako nije želio otkriti o čemu se točno radi.

„Bio je to vrlo velik poklon, vrijedan ogromnog iznosa novca, i neću vam reći što je točno taj poklon, ali bio je vrlo značajan“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u utorak.

Danas je Trump rekao da su SAD vodile „vrlo značajne razgovore“ s neimenovanim iranskim dužnosnicima te da je prolazak tankera kroz tjesnac dokaz da su pregovarači ozbiljni.

„Rekli su: ‘Kako bismo vam pokazali da smo ozbiljni i da smo tu, pustit ćemo vas da dobijete osam brodova nafte, osam velikih brodova nafte’“, rekao je Trump, dodajući da su „bili u pravu i ozbiljni“ te da su brodovi prošli kroz Hormuški tjesnac pod pakistanskom zastavom.

Dodao je da su Iranci poslali još dva dodatna broda „kako bi se ispričali za nešto što su rekli“.

Taj događaj je, prema Trumpu, dokazao SAD-u da „razgovaramo s pravim ljudima“, javlja CNN.

Trump je također upitan misli li da bi Iran trebao moći naplaćivati prolaz brodovima kroz tjesnac.

„Ne bi trebali moći, ali to pomalo rade“, odgovorio je.