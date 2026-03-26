FOTO, VIDEO / Šef Pentagona: "Ovo je nešto što će ući u povijesne knjige". Izrael "širi sigurnosnu zonu" u Libanonu
Nakon što su iranski dužnosnici još jednom opovrgnuli teze Donalda Trumpa da su u tijeku razgovori o okončanju rata koji je započeo zajedničkim izraelsko-američkim napadima na Iran, tamošnji mediji objavili su kako Islamska republika ima pet uvjeta bez kojih neće niti sjesti za pregovarački stol. Američka strana već je objavila svoj prijedlog s 15 točaka za pregovore. Istovremeno, zračnim udarima sa svih strana ne nadzire se kraj.
SAD upozorava Iran da prihvati poraz ili će biti „pogođen jače“ nego ikada prije, dok Teheran i dalje odbacuje pregovore i obećava da će nastaviti borbu.
Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok iranske rakete gađaju središnji i sjeverni Izrael.
17:38
prije 11 min.
Izraelska vojska objavila je da „proširuje sigurnosnu zonu“ na jugu Libanona
Snage iz 162. divizije pridružile su se „proširenju kopnenih operacija“ u južnom Libanonu, zajedno s već prisutnim 91. i 36. divizijama, navodi se u priopćenju.
„Nakon dvije godine borbi u Pojasu Gaze i sada, nakon završetka priprema za misiju u sjevernom sektoru, snage 162. divizije djelovat će na ključnim ciljevima u južnom Libanonu s ciljem proširenja sigurnosne zone“, priopćila je vojska.
17:34
prije 15 min.
„Nije me briga“ za sklapanje sporazuma s Iranom, kaže Trump
Predsjednik Donald Trump rekao je da ga nije briga hoće li postići sporazum s Iranom, naglašavajući čvrst stav dok SAD signalizira da je spreman nastaviti vojne operacije.
„Danas sam pročitao priču da sam očajan u želji da postignem sporazum. Nisam“, rekao je Trump tijekom sastanka kabineta u Bijeloj kući. „Ja sam suprotno od očajnog. Nije me briga.“
„Zapravo, imamo i druge mete koje želimo pogoditi prije nego što odemo“, rekao je Trump.
Trumpove izjave dolaze u trenutku kada je rekao da je na iranskim čelnicima da ga uvjere da zaustavi rat, upozorivši da će SAD nastaviti dalje ako Teheran trajno ne odustane od svojih nuklearnih ambicija.
17:33
prije 16 min.
Trump otkrio iranski „poklon“: dopuštanje prolaska 10 tankera nafte kroz Hormuški tjesnac
Predsjednik Donald Trump danas je rekao da je misteriozni „poklon“ o kojem je ranije ovog tjedna govorio novinarima – a koji je Iran navodno dao SAD-u u sklopu pregovora – zapravo bio prolazak 10 „brodova s naftom“ kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za naftu.
Trump je ranije ovog tjedna sugerirao da je ta gesta dobre volje pomogla diplomatskim naporima za okončanje rata, iako nije želio otkriti o čemu se točno radi.
„Bio je to vrlo velik poklon, vrijedan ogromnog iznosa novca, i neću vam reći što je točno taj poklon, ali bio je vrlo značajan“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u utorak.
Danas je Trump rekao da su SAD vodile „vrlo značajne razgovore“ s neimenovanim iranskim dužnosnicima te da je prolazak tankera kroz tjesnac dokaz da su pregovarači ozbiljni.
„Rekli su: ‘Kako bismo vam pokazali da smo ozbiljni i da smo tu, pustit ćemo vas da dobijete osam brodova nafte, osam velikih brodova nafte’“, rekao je Trump, dodajući da su „bili u pravu i ozbiljni“ te da su brodovi prošli kroz Hormuški tjesnac pod pakistanskom zastavom.
Dodao je da su Iranci poslali još dva dodatna broda „kako bi se ispričali za nešto što su rekli“.
Taj događaj je, prema Trumpu, dokazao SAD-u da „razgovaramo s pravim ljudima“, javlja CNN.
Trump je također upitan misli li da bi Iran trebao moći naplaćivati prolaz brodovima kroz tjesnac.
„Ne bi trebali moći, ali to pomalo rade“, odgovorio je.
17:05
prije 44 min.
Izraelska vojska započinje novi val napada na južni Libanon
Daleko od Bijele kuće, piše BBC, izraelska vojska objavila je na Telegramu da „gađa infrastrukturu Hezbollaha” u južnom Libanonu.
17:02
prije 46 min.
Trump brani Hegsetha: "Radi sjajan posao“
Predsjednik Donald Trump pohvalio je svog ministra obrane Petea Hegsetha, ustvrdivši da „radi sjajan posao“ usred rata s Iranom, prenosi Al Jazeera.
„Pete Hegseth, koji je, koji je rođen za ovu ulogu. Mislim, radi sjajan posao“, rekao je Trump na sastanku Kabineta u Bijeloj kući u četvrtak.
Trump je ranije ovog tjedna rekao da je Hegseth bio „prilično razočaran“ mogućnošću da SAD pregovara o primirju s Iranom.
„Pete nije želio da se to riješi“, rekao je Trump u utorak, dodajući da su Hegseth i predsjednik Združenog stožera general Dan Caine bili „jedine dvije osobe koje su bile prilično razočarane“. Trump je pohvalio njihov stav, nazvavši ga „dobrim pristupom“.
„Nisu bili zainteresirani za nagodbu“, rekao je Trump. „Bili su zainteresirani samo za to da pobijede u ovome.“
U međuvremenu, zakonodavci s obje strane političkog spektra izrazili su frustraciju zbog nedostatka informacija iz Bijele kuće o proturječnim izjavama o ciljevima rata i trajanju sukoba.
16:59
prije 50 min.
Vođa jemenskog pokreta Huti upozorio je na vojni odgovor
Vođa jemenskog pokreta Huti upozorio je da bi se ta naoružana skupina mogla uključiti u izraelsko-američki rat protiv Irana ako okolnosti to budu zahtijevale, javlja Al Jazeera.
Abdel Malek al-Huti rekao je da su Huti spremni djelovati, iako se još nisu uključili u borbe.
„Na najmanji razvoj događaja u sukobu koji bude zahtijevao vojni odgovor, intervenirat ćemo bez odgode … kao što smo to činili u prethodnim fazama“, rekao je.
Huti kontroliraju velike dijelove Jemena i drže ključnu poziciju u blizini Bab al-Mandeba, važnog pomorskog tjesnaca koji kontrolira pristup Crvenom moru.
16:37
prije 1h
Trumpov izaslanik: Iran nam je rekao da imaju dovoljno uranija za "11 atomskih bombi"
Posebni izaslanik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, danas je potvrdio da SAD vodi pregovore s Iranom diplomatskim kanalima uz posredovanje Pakistana.
16:22
prije 1h
Hegseth: "Ovo je nešto što će ući u povijesne knjige. Ovo je nešto što će ostati kao nasljeđe“
„Prije 27 dana Iran je imao modernu vojsku. Nikada u zabilježenoj povijesti vojna sila jedne države nije bila tako brzo i učinkovito neutralizirana“, rekao je.
Hegseth tvrdi da Operacija Epic Fury „nije beskonačni rat“, već odlučna kampanja s jasnim ciljevima, javlja Sky News.
„Ovo je nešto što će ući u povijesne knjige. Ovo je nešto što će ostati kao nasljeđe“, rekao je.
Ministar obrane također se osvrnuo na iranski napad na Diego Garciju, rekavši da je Teheran „ispalio dvije neuspjele rakete na cilj udaljen 4.000 km“.
„Svijetu poručujem: London je udaljen 4.000 km od Irana.
Pa nam želite reći da Iran nije prijetnja svijetu ili Sjedinjenim Državama? Predsjednik Trump zna bolje.“
No Hegseth je također dodao: „Molimo se za dogovor i pozdravljamo dogovor.“
16:15
prije 1h
Sjedinjene Države potvrdile smrt visokog iranskog vojnog dužnosnika
Sjedinjene Države potvrdile su smrt visokog iranskog vojnog dužnosnika nakon izraelskog zračnog napada.
Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je na mreži X da je ubijen admiral Alireza Tangsiri, zapovjednik mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGC).
Ova potvrda predstavlja prvo službeno priznanje iz Washingtona o Tangsirijevoj smrti, nakon što su izraelski mediji ranije izvijestili o smrtonosnom napadu.
Iran zasad nije službeno potvrdio njegovu smrt.
16:13
prije 1h
Njemačka poziva NATO i SAD da „razviju zajednički stav” o Iranu
Njemački ministar vanjskih poslova pozvao je saveznike u NATO-u da se usklade sa Sjedinjenim Državama oko rata s Iranom, naglasivši potrebu za brzim okončanjem sukoba.
„Naravno, sada je važno zajedno s našim najbližim saveznicima unutar NATO-a, posebno sa Sjedinjenim Državama, razviti zajednički stav”, rekao je Johann Wadephul uoči sastanka G7 u blizini Pariza.
Dodao je da Njemačka, Francuska i Velika Britanija dijele jedinstven stav te istaknuo da će razgovori s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom biti ključni.
Wadephul je također pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i upozorio da Iran ne smije prijetiti drugim zemljama.
