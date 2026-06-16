ABDEL FATAH AL-SISI
Egipatski predsjednik pozvao Izrael da ne širi kontrolu u Gazi
Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi pozvao je Izrael da ne nastavlja s planom preuzimanja kontrole nad 70 posto Pojasa Gaze, tijekom svog sudjelovanja na samitu G7 u Francuskoj.
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"Palestinskom narodu de facto nije ostalo više od 30 posto Pojasa Gaze", rekao je Sisi tijekom sjednice o stabilnosti Bliskog istoka u Evianu, prema izjavi egipatskog ureda predsjednika.
S ovim se pristupom "mora odmah prestati", dodao je na sastanku kojem su prisustvovali čelnici G7, Europske unije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara.
Egipatski predsjednik izjavio je da "nema alternative" rješenju dviju država u postizanju "pravednog i trajnog rješenja palestinskog pitanja", također pozivajući na "provedbu plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za mir u Pojasu Gaze".
U svibnju je izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio vojsci da preuzme kontrolu nad većim teritorijem u Pojasu Gaze, kršeći uvjete krhkog primirja koje je stupilo na snagu u listopadu.
Naznačio je da su izraelske snage prema primirju u početku kontrolirale oko 50 posto tog uskog palestinskog teritorija, a onda proširile svoju kontrolu na gotovo 60 posto, dok sada ciljaju na 70.
Prema uvjetima primirja, izraelske snage trebale su se povući iza "žute linije" koja odvaja područja pod kontrolom islamističkog pokreta Hamas od onih koje drži izraelska vojska.
Egipat, koji dijeli granicu s Gazom, igra posredničku ulogu između Izraela i Hamasa od napada tog palestinskog pokreta na Izrael 7. listopada 2023., čime je počeo rat.
U središnjem Pojasu Gaze ubijena dva brata
Prva faza primirja rezultirala je oslobađanjem posljednjih talaca zarobljenih tijekom napada 7. listopada, u zamjenu za palestinske zatvorenike koje je držao Izrael.
Međutim, prijelaz na drugu fazu, koja je trebala uključivati razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelske vojske, u zastoju je već nekoliko mjeseci.
U izraelskom napadu ubijeno je najmanje dvoje Palestinaca u središnjem Pojasu Gaze, rekli su zdravstveni dužnosnici, dok su stanovnici područja na sjeveru enklave napustili svoje domove, prenio je u utorak Reuters.
Liječnici su rekli da su u izraelskom napadu u blizini stambene zgrade u izbjegličkom kampu Nuseirat u središnjem Pojasu Gaze ubijena dva brata, Ahmed i Mahmud Abu Hen. Izraelska vojska još nije komentirala navode.
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