Izraelsko ministarstvo demantira ministra financija: "Sporazum iz Hebrona nije poništen"

Hebronski sporazum postignut je 1997. godine pod prethodnom vladom koju je vodio Benjamin Netanyahu, koji je u to vrijeme bio i premijer. Predviđao je podjelu grada, pri čemu je Izrael zadržao kontrolu nad jednom petinom kako bi zaštitio nekoliko stotina uglavnom radikalnih židovskih doseljenika. Procjenjuje se da u gradu živi 200.000 Palestinaca.