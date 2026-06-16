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"Povijesna ispravka"

Izraelsko ministarstvo demantira ministra financija: "Sporazum iz Hebrona nije poništen"

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Hina
|
16. lip. 2026. 19:19
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Palestinian men watch from a road as in the background Israeli settlers. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
AFP/HAZEM BADER

Sporazum iz Hebrona nije poništen, priopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, demantirajući krajnje desnog ministra financija Bezalela Smotricha koji je rekao da je "poništio" tri desetljeća star sporazum s Palestinskom samoupravom.

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Smotrich je napisao da brojne ovlasti u podijeljenom gradu Hebronu na Zapadnoj obali i na njegovim svetim mjestima - uključujući Grobnicu patrijarha ili Abrahamovo svetište - više neće biti pod palestinskom općinskom upravom Hebrona, "nego će se u potpunosti vratiti pod odgovornost Države Izraela".

Nazvao je taj potez "povijesnom ispravkom" i rekao da nastavlja "revoluciju" legalizacije izraelskih naselja i "produbljivanja izraelskog suvereniteta" na Zapadnoj obali.

Tu je objavu demantiralo izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. "Suprotno izjavi ministra financija, Sporazum iz Hebrona nije poništen", stoji u priopćenju ministarstva.

Kabinet za sigurnost donio je odluku prije nekoliko mjeseci koja se posebno odnosila na odgovornosti za planiranje i izgradnju u židovskoj četvrti Hebron i na židovskim mjestima.

"Ova je odluka donesena nakon godina potpunog nedostatka suradnje općine Hebron po tom pitanju", stoji u priopćenju. Drugih promjena nije bilo, dodaje se.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozvao je međunarodnu zajednicu da odmah intervenira i izvrši pritisak na izraelske vlasti da ponište vrlo opasnu odluku nakon izjave Smotricha, prenosi palestinska novinska agencija WAFA.

Izraelska organizacija Peace Now kritizirala je istup Smotricha kao "opasan i neodgovoran korak neuspješnog političara".

Palestinska militantna skupina Hamas je odluku Smotricha nazvala "političkom i vojnom eskalacijom bez presedana" s ciljem produbljivanja okupacije Zapadne obale.

Hebronski sporazum postignut je 1997. godine pod prethodnom vladom koju je vodio Benjamin Netanyahu, koji je u to vrijeme bio i premijer. Predviđao je podjelu grada, pri čemu je Izrael zadržao kontrolu nad jednom petinom kako bi zaštitio nekoliko stotina uglavnom radikalnih židovskih doseljenika. Procjenjuje se da u gradu živi 200.000 Palestinaca.

Mjesto je sveto za židove, kršćane i muslimane. Podijeljeno je na sinagogu i džamiju Ibrahimi, a sinagoga je pod izraelskom upravom. 

Izrael je preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Istočnim Jeruzalemom, među ostalim teritorijima, u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Ondje danas živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među 3 milijuna Palestinaca, dok Palestinci ta područja smatraju dijelom svoje buduće države s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.

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Teme
bezalel smotrich hebron izrael sporazum iz hebrona

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