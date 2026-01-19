Oglas

kabul

Eksplozija u glavnom gradu Afganistana: Više poginulih

N1 Info
19. sij. 2026. 13:37
ekplozija u kabulu
Screenshot / X

Nekoliko ljudi poginulo u eksploziji u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, priopćilo je talibansko ministarstvo unutarnjih poslova

Nekoliko ljudi poginulo je u eksploziji u području Shahr-e-Naw u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, priopćilo je u ponedjeljak talibansko ministarstvo unutarnjih poslova.

"Prema preliminarnim izvješćima, više je ljudi poginulo i ozlijeđeno", rekao je glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Abdul Mateen Qani za Reuters, dodajući da će detalji biti objavljeni kasnije.

Teme
afganistan eksplozija u kabulu kabul

