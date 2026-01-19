Eksplozija u glavnom gradu Afganistana: Više poginulih

Nekoliko ljudi poginulo u eksploziji u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, priopćilo je talibansko ministarstvo unutarnjih poslova
Nekoliko ljudi poginulo je u eksploziji u području Shahr-e-Naw u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, priopćilo je u ponedjeljak talibansko ministarstvo unutarnjih poslova.
#BREAKING— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) January 19, 2026
Sources told TOLOnews that an explosion occurred moments ago in the Shahr-e-Naw area of Kabul.
According to the sources, several civilians have been killed and others injured as a result of the explosion.
The nature of the explosion is not yet clear, and security… pic.twitter.com/qjntPc1iPS
"Prema preliminarnim izvješćima, više je ljudi poginulo i ozlijeđeno", rekao je glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Abdul Mateen Qani za Reuters, dodajući da će detalji biti objavljeni kasnije.
