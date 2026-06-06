Oglas

odgovor na kritike

Grmoja: Stavovi većine bošnjačkih političkih elita su isključivi. Nisu u interesu opstanka BiH

author
N1 Info
|
06. lip. 2026. 09:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Screenshot N1
N1

Mostov zastupnik Nikola Grmoja poručio je na društvenim mrežama kako ga neće obeshrabriti uvrede i prijetnje koje, kako tvrdi, posljednjih dana prima od dijela bošnjačke javnosti, optuživši pritom bošnjačke političke elite za isključivost i politike koje, prema njegovim riječima, štete opstanku Bosne i Hercegovine.

Oglas

"Nevjerojatan je izljev mržnje i nekulture kojem ovih dana svjedočim od strane pojedinih Bošnjaka", objavio je Nikola Grmoja na društvenim mrežama, u objavi koju u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Svima koji me vrijeđaju želim poručiti: ne zamjeram vam niti vas mrzim.

Moja iskrenost i jasnoća u stavovima proizlaze iz dobrih namjera prema svima, uključujući i vas Bošnjake.

Iskrenost je skup poklon i ne očekujte ga od jeftinih političara.

Vaši političari dolaze u Zagreb prijetiti i skupljati jeftine predizborne poene, umjesto da Hrvatima pruže ruku suradnje i pomirenja kako bi zajedno jačali Federaciju i državu."

"Ne može se država graditi ponižavanjem cijelog jednog naroda i demoniziranjem svakog prijedloga koji pokušava riješiti očite probleme.

Nažalost, stavovi većine bošnjačkih političkih elita isključivi su i kratkovidni te nisu u interesu opstanka države Bosne i Hercegovine.

Naprotiv, ti stavovi vode prema većoj getoizaciji bošnjačkog naroda i udaljavanju drugih naroda od ideje zajedničke države. Mislim da to mnogi istinoljubivi i dobronamjerni ljudi shvaćaju.

I za kraj, ne bojim se nikakvih prijetnji niti izljeva mržnje. Štoviše, rado ću s vama popiti kavu u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, predivne zemlje koja je bila, jest i bit će domovina i hrvatskog naroda", piše Grmoja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bih bosna i hercegovina nikola grmoja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ