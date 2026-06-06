odgovor na kritike
Grmoja: Stavovi većine bošnjačkih političkih elita su isključivi. Nisu u interesu opstanka BiH
Mostov zastupnik Nikola Grmoja poručio je na društvenim mrežama kako ga neće obeshrabriti uvrede i prijetnje koje, kako tvrdi, posljednjih dana prima od dijela bošnjačke javnosti, optuživši pritom bošnjačke političke elite za isključivost i politike koje, prema njegovim riječima, štete opstanku Bosne i Hercegovine.
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"Nevjerojatan je izljev mržnje i nekulture kojem ovih dana svjedočim od strane pojedinih Bošnjaka", objavio je Nikola Grmoja na društvenim mrežama, u objavi koju u nastavku prenosimo u cijelosti.
"Svima koji me vrijeđaju želim poručiti: ne zamjeram vam niti vas mrzim.
Moja iskrenost i jasnoća u stavovima proizlaze iz dobrih namjera prema svima, uključujući i vas Bošnjake.
Iskrenost je skup poklon i ne očekujte ga od jeftinih političara.
Vaši političari dolaze u Zagreb prijetiti i skupljati jeftine predizborne poene, umjesto da Hrvatima pruže ruku suradnje i pomirenja kako bi zajedno jačali Federaciju i državu."
"Ne može se država graditi ponižavanjem cijelog jednog naroda i demoniziranjem svakog prijedloga koji pokušava riješiti očite probleme.
Nažalost, stavovi većine bošnjačkih političkih elita isključivi su i kratkovidni te nisu u interesu opstanka države Bosne i Hercegovine.
Naprotiv, ti stavovi vode prema većoj getoizaciji bošnjačkog naroda i udaljavanju drugih naroda od ideje zajedničke države. Mislim da to mnogi istinoljubivi i dobronamjerni ljudi shvaćaju.
I za kraj, ne bojim se nikakvih prijetnji niti izljeva mržnje. Štoviše, rado ću s vama popiti kavu u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, predivne zemlje koja je bila, jest i bit će domovina i hrvatskog naroda", piše Grmoja.
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