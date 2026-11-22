Što se događa?
Eksplozije kod ključne ruske pomorske baze: Oglasila se i članica NATO-a
U blizini ruske pomorske baze Baltičke flote u Baltijsku, u Kalinjingradskoj oblasti, zabilježene su eksplozije i sumnjiva aktivnost dronova, dok su se u dijelovima ruske eksklave oglašavale sirene za zračnu uzbunu.
Oglas
Izvješća dolaze u trenutku pojačane zabrinutosti za sigurnost u baltičkoj regiji, pri čemu ruska eksklava graniči s članicama NATO-a Poljskom i Litvom. U trenutku objave nije bilo jasno je li pomorska baza bila meta napada niti jesu li neki vojni objekti oštećeni.
Ukrajinski Telegram kanali za praćenje vojnih aktivnosti Exilenova+ i Lachentyt izvijestili su o više eksplozija, zvukovima za koje se sumnja da potječu od dronova te vjerojatnom djelovanju ruske protuzračne obrane u okolici Baltijska, lučkoga grada na Baltičkom moru.
Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi prijavljene eksplozije niti utvrditi je li pomorska baza pogođena.
Sirene za zračnu uzbunu navodno su se oglašavale i u Kalinjingradu te drugim dijelovima regije. Ukrajinski medij Grunt izvijestio je da su uzbune uslijedile nakon ranijeg upozorenja o sumnjivom objektu u zraku koji se približavao iz smjera Litve.
Guverner Kalinjingradske oblasti Aleksej Besprozvanih potvrdio je da je sustav uzbunjivanja aktiviran u Njemanskom okrugu nakon što su vlasti otkrile ono što je opisao kao sumnjivi objekt u zraku koji se približavao iz Litve.
Baltijsk v Kaliningradské enklávě, hlavní základna putinovy Baltské flotily. Oslavy neberou konce. Zveřejnila supernova. https://t.co/Tr4JdPNGc0— Martin Dorazín (@mdorazin) November 22, 2026
Prema riječima guvernera, stručnjaci su potom proveli provjeru i utvrdili da nema prijetnje.
Ruski regionalni mediji izvijestili su da su se sirene ponovno oglasile kasnije tijekom večeri, dok su kanali za praćenje vojnih aktivnosti nastavili izvještavati o mogućoj aktivnosti dronova.
Ukrajinski kanal WarTranslated, pozivajući se na ruske izvore, prenio je tvrdnje da dronovi napadaju bazu Baltičke flote u Baltijsku. Kanal je također prenio nepotvrđene navode prema kojima su dronovi možda lansirani s nekog plovila.
🚨 BREAKING: Air defence systems were reportedly activated over Russia’s Baltic Fleet Headquarters near Baltiysk tonight, as surface-to-air missiles and tracer fire illuminated the night sky. The incident comes amid reports of a possible Ukrainian strike targeting Russia’s Kaliningrad exclave, potentially marking an unprecedented escalation in the conflict. Russian authorities have yet to fully clarify what happened or confirm the extent of any damage. Tensions in the strategically important Baltic region continue to rise.— ClintonUTD (@clintonutd7) November 21, 2026
Odvojeno od toga, ukrajinski Telegram kanal Smolii izvijestio je o crvenom odsjaju na noćnom nebu i gustom dimu iznad Kalinjingradske oblasti. Lokaciju i uzrok navodnog požara nije bilo moguće neovisno potvrditi.
U Baltijsku se nalazi velika baza ruske Baltičke flote, zbog čega je taj lučki grad od strateške važnosti za ruske pomorske operacije na Baltičkom moru.
🚨 **KALININGRAD ON ALERT!** Russian air-defence systems were reportedly activated over Baltiysk, home to Russia’s Baltic Fleet headquarters, with missiles and tracer fire lighting up the night sky. Possible Ukrainian drone activity is being investigated. No confirmed strike or damage to the naval base has been established. ⚠️ If a Ukrainian strike inside Kaliningrad is confirmed, it could mark a significant new escalation, bringing the conflict closer to NATO's Baltic frontier. **The Baltic region is entering a period of heightened uncertainty.**— @VijayBharat (@shikhar711) November 22, 2026
Ruske vlasti nisu odmah potvrdile napad na pomorsku bazu, oštećenja vojnih objekata niti eventualne žrtve.
Tijekom uzbune litavski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys objavio je izjavu na društvenim mrežama u kojoj je istaknuo:
„Litva nikada nije odobrila korištenje svojeg zračnog prostora za napade na ciljeve u Ruskoj Federaciji, uključujući i ovaj slučaj.”
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas