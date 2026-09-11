udvostručili ulaganja
Emirati najavili 40 milijardi eura novih investicija u Njemačkoj
Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju uložiti još 40 milijardi eura u Njemačku, objavile su obje strane u četvrtak tijekom državnog posjeta predsjednika Mohameda bin Zajeda al Nahjana Berlinu.
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Taj iznos više nego udvostručuje dosadašnja ulaganja zaljevske države u njemačko gospodarstvo, u odnosu na prijašnje 34 milijarde eura, prenosi dpa.
Predsjednik Emirata je ranije u četvrtak započeo dvodnevni državni posjet Njemačkoj, a u Berlinu ga je uz pune vojne počasti dočekao predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Kasnije se sastao s kancelarom Friedrichom Merzom.
Tijekom posjeta potpisano je još 29 sporazuma između njemačkih i emiratskih tvrtki, vrijednih gotovo 9,4 milijarde eura.
Berlin i Dubai osnivaju Njemačko-emiratsko investicijsko vijeće kako bi potaknuli ulaganja i ojačali dijalog između javnog i privatnog sektora, piše dpa.
Između ostalog planirane su investicije u naprednu digitalnu infrastrukturu, uključujući razvoj novih, najsuvremenijih podatkovnih centara s kapacitetom od približno jednog gigavata.
UAE je najvažniji njemački trgovinski partner u Zaljevu. Prošle je godine bilateralna trgovina iznosila nešto više od 13 milijardi eura - Njemačka je u UAE izvezla robu u vrijednosti od oko 11 milijardi eura, a iz Emirata uvezla oko dvije milijarde eura.
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