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udvostručili ulaganja

Emirati najavili 40 milijardi eura novih investicija u Njemačkoj

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Hina
|
11. ruj. 2026. 07:44
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OMER MESSINGER/AFP

Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju uložiti još 40 milijardi eura u Njemačku, objavile su obje strane u četvrtak tijekom državnog posjeta predsjednika Mohameda bin Zajeda al Nahjana Berlinu.

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Taj iznos više nego udvostručuje dosadašnja ulaganja zaljevske države u njemačko gospodarstvo, u odnosu na prijašnje 34 milijarde eura, prenosi dpa. 

Predsjednik Emirata je ranije u četvrtak započeo dvodnevni državni posjet Njemačkoj, a u Berlinu ga je uz pune vojne počasti dočekao predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Kasnije se sastao s kancelarom Friedrichom Merzom.

Tijekom posjeta potpisano je još 29 sporazuma između njemačkih i emiratskih tvrtki, vrijednih gotovo 9,4 milijarde eura.

Berlin i Dubai osnivaju Njemačko-emiratsko investicijsko vijeće kako bi potaknuli ulaganja i ojačali dijalog između javnog i privatnog sektora, piše dpa. 

Između ostalog planirane su investicije u naprednu digitalnu infrastrukturu, uključujući razvoj novih, najsuvremenijih podatkovnih centara s kapacitetom od približno jednog gigavata.

UAE je najvažniji njemački trgovinski partner u Zaljevu. Prošle je godine bilateralna trgovina iznosila nešto više od 13 milijardi eura - Njemačka je u UAE izvezla robu u vrijednosti od oko 11 milijardi eura, a iz Emirata uvezla oko dvije milijarde eura.

Teme
njemačka uae investicija

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