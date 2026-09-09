crveni alarm
Što je ostalo od obećane zemlje? Nikada više građana nije bilo u minusu
Na bankovnim računima u Njemačkoj upaljen je crveni alarm. Nikada u povijesti toliko ljudi nije otišlo u minus kao danas. Tijekom kolovoza čak je svaki sedmi građanin (13,9 posto) skliznuo u nedozvoljeni ili dopušteni minus (Dispo), a iznosi zaduženja postaju sve veći.
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Zabrinjavajući podaci pokazuju da se više od četvrtine zaduženih (28 posto) nalazi u dubokom minusu većem od 2.000 eura. Vodeći po prekoračenjima je Hamburg, gdje je čak 18,4 posto građana u minusu, prenosi Ivana Kaldinov za Fenix magazin.
Udio zaduženih građana znatno varira ovisno o regiji.
Dok su Hamburg, Bavarska i Hessen znatno iznad saveznog prosjeka, stanovnici Brandenburga i Mecklenburg-Zapadnog Pomorja najracionalnije raspolažu primanjima te najmanje ulaze u dugove.
Zelenaške kamate na prekoračenje: Trošak izmakao kontroli
Čak 14 posto građana u kolovozu uopće nije znalo točan iznos na svom računu. Gubitak kontrole nad osobnim financijama vodi ravno u najskuplju zamku – bankovni Dispo.
Kamate na prekoračenja u stalnom su porastu i dosegnule su prosjek od 11,46 posto, dok u najnepovoljnijim slučajevima penju se i do ekstremnih 15,78 posto. Trend rasta traje neprekidno još od srpnja 2025., a kraj kamatne spirale se ne nazire.
„Stopa inflacije, ukidanje popusta na gorivo i pojačana potrošnja tijekom ljetnih odmora preopteretili su kućne budžete. Najvažniji prvi korak je prestati uljepšavati stanje i odmah se suočiti sa stvarnim brojkama na računu“, upozorava Alexander Artopé, direktor financijske platforme smava.
Kako izaći iz skupe dužničke zamke?
Stručnjaci savjetuju nekoliko hitnih koraka za bijeg iz skupih bankovnih kamata:
Trenutačna otplata umjesto čekanja: Svaki priljev – plaća, povrat poreza ili bonus – treba prioritetno ići na smanjenje minusa jer svaki dan u minusu donosi nove kamate.
Pregovori s bankom: Banke često nude prebacivanje minusa u povoljnije obročne kredite s fiksnom i znatno nižom kamatom.
Rezanje fiksnih troškova: Pregledom pretplata, nepotrebnih osiguranja i ugovora mjesečno se može osloboditi između 50 i 100 eura koji idu izravno u pokrivanje duga.
Stručna pomoć: U slučaju kronične nelikvidnosti preporučuje se bez oklijevanja posjetiti besplatna savjetovališta za dugove.
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