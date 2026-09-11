Kanada će uz pomoć Ukrajine proizvoditi "milijune dronova"

„Danas su Kanada i Ukrajina sklopile novo partnerstvo koje će Kanadskim oružanim snagama osigurati vodeće svjetske sposobnosti u području dronova, otvoriti radna mjesta diljem Kanade te podržati Ukrajinu u njezinoj borbi za postizanje pravednog i trajnog mira”, rekao je Carney na konferenciji za medije u Calgaryju.