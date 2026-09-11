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šire suradnju

Kanada će uz pomoć Ukrajine proizvoditi "milijune dronova"

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Hina
|
11. ruj. 2026. 07:28
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2026-09-10T221039Z_12332420_RC2MGNABJETV_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-CANADA
Todd Korol/REUTERS

Kanada i Ukrajina značajno šire suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, objavio je u četvrtak kanadski premijer Mark Carney tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

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„Danas su Kanada i Ukrajina sklopile novo partnerstvo koje će Kanadskim oružanim snagama osigurati vodeće svjetske sposobnosti u području dronova, otvoriti radna mjesta diljem Kanade te podržati Ukrajinu u njezinoj borbi za postizanje pravednog i trajnog mira”, rekao je Carney na konferenciji za medije u Calgaryju.

Suradnja dviju zemalja proširit će se na svim područjima proizvodnje dronova, „od kritičnih metala i minerala do inženjerstva”, priopćila je kanadska vlada. 

Kanada u sljedeće dvije godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za „milijune dronova”. Carney je rekao da Kanada trenutačno raspolaže s ukupno oko dvije tisuće bespilotnih letjelica. 

Kanadski premijer najavio je daljnju potporu Ukrajini, uključujući projektile za protuzračnu obranu. 

Zelenski je otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sustave Patriot i borbene zrakoplove F-16 te potporu proizvodnji dronova, kao i da „današnji dogovori ukupno vrijede više od dvije milijardi dolara”, piše dpa. 

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Teme
mark carney dronovi volodimir zelenski

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