šire suradnju
Kanada će uz pomoć Ukrajine proizvoditi "milijune dronova"
Kanada i Ukrajina značajno šire suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, objavio je u četvrtak kanadski premijer Mark Carney tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
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„Danas su Kanada i Ukrajina sklopile novo partnerstvo koje će Kanadskim oružanim snagama osigurati vodeće svjetske sposobnosti u području dronova, otvoriti radna mjesta diljem Kanade te podržati Ukrajinu u njezinoj borbi za postizanje pravednog i trajnog mira”, rekao je Carney na konferenciji za medije u Calgaryju.
Suradnja dviju zemalja proširit će se na svim područjima proizvodnje dronova, „od kritičnih metala i minerala do inženjerstva”, priopćila je kanadska vlada.
Kanada u sljedeće dvije godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za „milijune dronova”. Carney je rekao da Kanada trenutačno raspolaže s ukupno oko dvije tisuće bespilotnih letjelica.
Kanadski premijer najavio je daljnju potporu Ukrajini, uključujući projektile za protuzračnu obranu.
Zelenski je otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sustave Patriot i borbene zrakoplove F-16 te potporu proizvodnji dronova, kao i da „današnji dogovori ukupno vrijede više od dvije milijardi dolara”, piše dpa.
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