POTRESNA ISPOVIJEST ZA CNN
Epsteinova žrtva šokirana jer su joj javno objavili ime: "Zaista nemam riječi. Srce me boli"
Preživjela žrtva Jeffreyja Epsteina, koja se dosad uvijek odlučivala predstavljati anonimno pod imenom "Jane Doe", bila je neugodno iznenađena vidjevši da se njezino ime više puta pojavljuje u objavi Epsteinovih spisa Ministarstva pravosuđa, koja je započela u petak 19. prosinca.
U ekskluzivnom intervjuu za CNN požalila se da njezini pokušaji da od Ministarstva pravosuđa (DOJ) zatraži redakciju, odnosno uklanjanje imena iz javno dostupnih dokumenata, zasad nisu bili uspješni.
Tvrdi da je 2009. bila svjedokinja Epsteinova zlostavljanja i da ga je i sama doživjela te da je iste godine svoje iskustvo prijavila FBI-ju. Taj je vremenski okvir posebno značajan jer se dogodio nakon što je Epstein priznao krivnju za dvije državne optužbe za prostituciju na Floridi, nakon što je s federalnim tužiteljima sklopio sporazum o neprocesuiranju. Epstein je odslužio samo 13 mjeseci zatvora, iako mu je veći dio kazne bilo dopušteno provoditi izvan zatvora u okviru programa rada na slobodi, razdoblja tijekom kojeg se zlostavljanje, kako su rekle preživjele žrtve, nastavilo.
CNN je potvrdio da se ime Jane Doe više puta pojavljuje u Epsteinovim spisima koje je DOJ dosad objavio. CNN se odlučio opisivati njezina iskustva s Epsteinom i optužbe protiv njega samo u općenitim i dogovorenim okvirima kako bi zaštitio njezin identitet. Rekla je da je od petka primila nenajavljene telefonske pozive.
"Jako se bojim za nju"
Jane Doe je tijekom vikenda obavijestila dužnosnike DOJ-a da njezini podaci nisu redigirani, prema elektroničkoj korespondenciji u koju je CNN imao uvid. Jedan je dužnosnik odgovorio da će njezinu poruku proslijediti onima koji rade na dokumentima i redakcijama. Jane Doe se ponovno javila u nedjelju kako bi obavijestila DOJ da je njezino ime i dalje javno dostupno u Epsteinovim spisima. Njezino ime i dalje je bilo vidljivo na više mjesta u ponedjeljak poslijepodne.
U razgovoru za CNN Jane Doe rekla je da godinama traži svoj FBI-jev dosje. Tvrdi da je zgrožena time što DOJ nije pravilno redigirao njezino ime, kao ni imena drugih preživjelih žrtava, te da joj cijelo iskustvo ulijeva vrlo malo povjerenja u sposobnost te institucije da zaštiti sadašnje i buduće žrtve koje bi mogle prijaviti zlostavljanje.
"Razlog zbog kojeg se ovako strastveno osjećam nije samo ono što se dogodilo meni. Bojim se za djevojčicu koja upravo sada zove FBI i traži pomoć", rekla je Jane Doe. "Jako se bojim za nju, jer ako ja sada moram prolaziti kroz sve ovo... nemam riječi. Zaista nemam riječi. To me boli do srži. Proganja me do temelja."
Jane Doe bila je jedna od više od desetak preživjelih žrtava, zajedno s članovima obitelji pokojne žrtve Virginije Giuffre, koje su objavile novo priopćenje i u njemu iznijele niz zabrinutosti u vezi s objavom spisa DOJ-a. Navele su da je došlo do "neuobičajenih i ekstremnih redakcija bez ikakvog objašnjenja", da su identiteti nekih žrtava ostali neuredni, što je "uzrokovalo stvarnu i neposrednu štetu", te da u objavi nije bilo financijskih dokumenata. Preživjele žrtve rekle su da im je bilo "teško ili nemoguće" pronaći materijale relevantne za vlastita iskustva.
"Jasnija komunikacija ne mijenja činjenicu da je zakon prekršen"
CNN je neposredno nakon objave DOJ-a izvijestio da se preživjele žrtve muče s korištenjem internetske "Epsteinove knjižnice" Ministarstva pravosuđa i da uglavnom ne uspijevaju pronaći informacije o vlastitim slučajevima.
"Preživjele žrtve i njihovi zastupnici nisu dobili nikakvu komunikaciju o tome što je izostavljeno iz objave, zašto stotine tisuća dokumenata nisu objavljene do zakonskog roka, niti kako će DOJ osigurati da se imena žrtava više neće pogrešno objavljivati", navodi se u priopćenju.
"Iako jasnija komunikacija ne bi promijenila činjenicu da je zakon prekršen, njezin izostanak upućuje na trajnu namjeru da se preživjele žrtve i javnost drže u neznanju što je dulje moguće."
Jess Michaels, preživjela žrtva Epsteina i glavna autorica zajedničkog priopćenja, rekla je za CNN da postupanje DOJ-a u objavi spisa nije transparentno.
"Nitko nam nije pristupio i rekao: "Hej, želimo učiniti pravu stvar za preživjele žrtve. Hajdemo razgovarati o ovome." To je tako crno-bijelo. Ministarstvo pravosuđa prekršilo je zakon koji je potpisao predsjednik, točka."
Na upit za komentar o priopćenju preživjelih žrtava, glasnogovornik DOJ-a Chad Gilmartin umanjio je problem.
"Kao što je glavni državni odvjetnik izjavio, Ministarstvo pravosuđa bilo je u kontaktu sa žrtvama, njihovim odvjetnicima i skupinama žrtava. DOJ i Južni okrug New Yorka (SDNY) provode iscrpan proces zaštite žrtava kroz redakcije dok se dokumenti objavljuju, a glavni državni odvjetnik potiče žrtve ili njihove odvjetnike da se jave s bilo kakvim zabrinutostima ili dodatnim informacijama koje bi mogle biti korisne u tekućoj istrazi."
Preživjele žrtve s kojima je CNN razgovarao rekle su da ih Ministarstvo pravosuđa nije kontaktiralo u vezi s Epsteinovim spisima. Neki odvjetnici koji zastupaju Epsteinove žrtve rekli su da su prije prošlotjedne objave zaprimili kontakte iz DOJ-a kako bi razgovarali o redakcijama.
DOJ je priopćio da nastavlja rad na nužnim redakcijama te da će u nadolazećim tjednima biti objavljene stotine tisuća dodatnih dokumenata.
Michaels, koja je u bliskom kontaktu s brojnim drugim Epsteinovim žrtvama, rekla je da ne zna ni za jedan primjer da je neka od preživjelih žrtava u dokumentima DOJ-a pronašla nove informacije o vlastitim iskustvima koje je tražila, s jedinim izuzetkom Marije Farmer, čija je pritužba iz 1996. protiv Epsteina uključena u objavu.
Demokratski zastupnik Ro Khanna, koji je zajedno s republikanskim zastupnikom Thomasom Massiejem suautor Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa, kazao je da DOJ mora prestati štititi bogate i moćne muškarce koji nisu optuženi ili one koji su sabotirali kazneni progon.
Khanna je pozvao DOJ da, među ostalim, objavi iskaze svjedoka FBI-ja koji imenuju druge muškarce te Epsteinove e-mailove zaplijenjene s njegova računala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare