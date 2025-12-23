Epsteinova žrtva šokirana jer su joj javno objavili ime: "Zaista nemam riječi. Srce me boli"

Tvrdi da je 2009. bila svjedokinja Epsteinova zlostavljanja i da ga je i sama doživjela te da je iste godine svoje iskustvo prijavila FBI-ju. Taj je vremenski okvir posebno značajan jer se dogodio nakon što je Epstein priznao krivnju za dvije državne optužbe za prostituciju na Floridi, nakon što je s federalnim tužiteljima sklopio sporazum o neprocesuiranju. Epstein je odslužio samo 13 mjeseci zatvora, iako mu je veći dio kazne bilo dopušteno provoditi izvan zatvora u okviru programa rada na slobodi, razdoblja tijekom kojeg se zlostavljanje, kako su rekle preživjele žrtve, nastavilo.