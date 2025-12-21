Žrtve osuđuju Trumpovu administraciju jer je objavljen tek dio Epsteinovog dosjea

"Jako smo razočarani i gnjevni zbog ovoga. To nam je još jedna pljuska. Očekivali smo puno više", rekla je, vidno razočarana i ljutita Marina Lacerda, jedna od više od 1000 navodnih žrtava bogatog financijera koji je umro 2019. Bio je poznat po svojoj višegodišnjoj povezanosti s istaknutim osobama, među kojima su i današnji republikanski predsjednik Donald Trump i njegov demokratski prethodnik Bill Clinton (1993.-2001.).