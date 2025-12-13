Uznemirujuća fotografija s radnog stola Jeffreyja Epsteina

Uznemirujuća fotografija žene u ležećem položaju, koja se nalazila na radnom stolu Jeffreyja Epsteina potaknula je rasprave o životu i kontaktima osuđenog seksualnog prijestupnika.
Fotografija je vidljiva na jednoj od slika snimljenih u Epsteinovu domu na Upper East Sideu u New Yorku, na kojoj se uz Epsteina nalazi i Steve Bannon, bivši strateg Bijele kuće Donalda Trumpa.
Smatra se da je snimka nastala 2019. godine, kada je Bannon navodno provodio višesatne intervjue s Epsteinom za dokumentarac koji nikada nije objavljen, piše New York Post.
Sporna fotografija prikazuje ženu u neprirodnom položaju na kauču, s licem prekrivenim crnim kvadratom radi zaštite identiteta. Iako nema potvrde o kontekstu nastanka fotografije niti identitetu osobe, dio korisnika društvenih mreža nagađa da bi mogla prikazivati onesposobljenu ili žrtvu trgovine ljudima.
"Kakav bolesnik. Izgleda kao onesposobljena mlada djevojka koja je onesviještena na kauču. Moraš biti prilično siguran da nećeš biti uhićen da bi imao tako sramotnu sliku na svom stolu", jedan je od komentara na društvenim mrežama, prenosi Dnevnik.hr.
Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili su 19 fotografija od ukupno više od 95.000 koje su zaprimili iz Epsteinove ostavštine.
Među objavljenim materijalima nalaze se i fotografije Epsteina s brojnim utjecajnim osobama, uključujući aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika Billa Clintona, redatelja Woodyja Allena, osnivača Microsofta Billa Gatesa te britanskog princa Andrewa.
Na nekim fotografijama Trump se pojavljuje u društvu žena čija su lica zatamnjena, no nije jasno jesu li te osobe bile Epsteinove žrtve.
Američko Ministarstvo pravosuđa očekuje se da će do 19. prosinca objaviti cjelokupnu dokumentaciju savezne istrage o Epsteinu, koji je 2019. pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu maloljetnicima.
