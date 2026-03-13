Četrnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Čelnici Irana, Izraela i Sjedinjenih Država poručili su da neće popustiti i da će nastaviti borbu dok se rat na Bliskom istoku u petak približava kraju drugog tjedna, pri čemu su ubijene tisuće ljudi, poremećeni životi milijuna drugih i uzdrmana financijska tržišta.
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
18 Objava
10:38
prije 0 min.
Četvero poginulih u padu zrakoplova, potvrdila američka vojska
Četvero od šest članova posade poginulo je u padu zrakoplova za opskrbu gorivom u Iraku, potvrdilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), koje nadzire operacije na Bliskom istoku, javlja skynews.
Do nesreće je došlo jučer u 14 sati, priopćila je vojska, dodajući da su spasilačke operacije još u tijeku.
10:15
prije 24 min.
Velika eksplozija u Teheranu u blizini prosvjeda
Iranska državna televizija izvijestila je o velikoj eksploziji na jednom trgu u Teheranu gdje su se trebale održati demonstracije.
Fotografije i snimke koje je objavio IRIB prikazuju dim koji se nadvija nad gradom, piše skynews.
Među sudionicima prosvjednih marševa povodom Dana Al-Qudsa navodno je bio i najmanje jedan visoki dužnosnik – šef iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Larijani.
Tradicija marševa povodom Dana Al-Qudsa započela je nakon Iranske revolucije 1979. godine i održava se posljednjeg petka Ramazana, uz marševe koji se organiziraju diljem svijeta.
Smoke rises in the air following an Israeli air strike near a pro-government rally marking the annual Quds Day on Enghelab Street in Tehran city centre.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 13, 2026
Chants of Allahu Akbar can be heard in reaction to the strike.
Location: 35.701154, 51.403464@GeoConfirmed pic.twitter.com/E0DFuwzCpv
09:59
prije 39 min.
EU će “preispitati” sigurnost opskrbe naftom i plinom
Europska unija priopćila je da će preispitati sigurnost opskrbe naftom i plinom u slučaju "produljenog zatvaranja“ Hormuškog tjesnaca.
Pomorski promet kroz ovaj ključni brodski koridor ograničen je otkako je izbio sukob, što je izazvalo zabrinutost zbog opskrbe naftom i rasta cijena diljem svijeta.
U jutrošnjem priopćenju EU navodi da su jučer održani sastanci o koordinaciji vezanoj uz naftu i plin.
"U slučaju produljenog zatvaranja Hormuškog tjesnaca ili daljnjih poremećaja, sigurnost opskrbe naftom i plinom u EU bit će ponovno procijenjena“, stoji u priopćenju, uz napomenu da trenutačno nema rizika za sigurnost opskrbe, prenosi BBC.
09:43
prije 56 min.
Iranski veleposlanik: Ne isključujemo napade na vojne ciljeve u Europi
Iranski veleposlanik pri UN-u u Ženevi, Ali Bahreini, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru da bi svaka vojna baza koja bi se "koristila za napad na Iran", uključujući i one na europskom teritoriju, mogla postati legitimna meta u jeku rata na Bliskom istoku, piše Euronews.
"Da budem jasan, naše vojne snage objavile su politiku prema kojoj bi svaki objekt, svaka baza koja se koristi za napad na Iran, bila legitimna meta za naše vojne snage", rekao je veleposlanik Bahreini u četvrtak. Na pitanje može li to uključivati i lokacije u Europi, odgovorio je: "Branit ćemo našu zemlju u skladu s onim što je potrebno da je osiguramo i da zajamčimo da ne bude agresije na našu zemlju."
09:33
prije 1h
Australija poručila diplomatima da napuste Libanon
Australija je poručila neesencijalnim dužnosnicima raspoređenima u Libanonu da napuste zemlju zbog "pogoršanja sigurnosne situacije“ u regiji, izjavila je ministrica vanjskih poslova Penny Wong.
Wong je rekla da će manji broj dužnosnika ostati u zemlji kako bi pružali konzularnu podršku australskim državljanima.
08:49
prije 1h
Izraelska vojska poziva na hitnu evakuaciju južnog Bejruta
Glasnogovornik izraelske vojske uputio je "hitno upozorenje" stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, pozivajući ih da se "odmah evakuiraju". U priopćenju su posebno izdvojene četvrti Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Bourj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir i Chiyah. Ta su područja označena kao potencijalni ciljevi nadolazeće akcije izraelske vojske.
08:43
prije 1h
Saudijska Arabija presrela dronove iznad svog teritorija
Saudijsko ministarstvo obrane priopćilo je da je uništilo veći broj dronova iznad svog teritorija.
Ministarstvo navodi da je tijekom noći uništilo najmanje 28 dronova koji su ušli u njihov zračni prostor, u nizu objava na mreži X.
08:29
prije 2h
Iran i Izrael razmjenjuju napade
Iran i Izrael ponovno su razmijenili napade u posljednjih sat vremena.
Izraelska vojska priopćila je da je oko 6 sati jutros identificirala projektile lansirane iz Irana prema izraelskom teritoriju.
Izrael je u 7 sati započeo najnoviji "široki val napada“ na Iran, ciljajući infrastrukturu režima.
08:24
prije 2h
Sedam razloga zašto Trump nije pobijedio u ratu s Iranom
Predsjednik Donald Trump približava se nezgodnom raskrižju u vezi s Iranom. Ne može iskreno proglasiti pobjedu; čini se da gubi kontrolu nad ratom koji se širi; a strateške i ekonomske posljedice povlačenja bile bi još pogubnije od onih koje bi nastale nastavkom sukoba.
Pročitajte više OVDJE.
08:10
prije 2h
Izrael pokrenuo nove napade na Teheran
U objavi na Telegramu Izraelske obrambene snage (IDF) navele su da su "upravo započele široki val napada usmjerenih na infrastrukturu iranskog terorističkog režima širom Teherana“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare