Iranska državna televizija izvijestila je o velikoj eksploziji na jednom trgu u Teheranu gdje su se trebale održati demonstracije.

Fotografije i snimke koje je objavio IRIB prikazuju dim koji se nadvija nad gradom, piše skynews.

Među sudionicima prosvjednih marševa povodom Dana Al-Qudsa navodno je bio i najmanje jedan visoki dužnosnik – šef iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Larijani.

Tradicija marševa povodom Dana Al-Qudsa započela je nakon Iranske revolucije 1979. godine i održava se posljednjeg petka Ramazana, uz marševe koji se organiziraju diljem svijeta.