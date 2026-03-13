Pet razloga zašto se cijene nafte neće brzo vratiti na razine prije rata s Iranom

Rat protiv Irana već je toliko poremetio energetska tržišta u regiji Perzijskog zaljeva da brz oporavak više nije moguć, rekao je Anas Alhajji, stručnjak za globalna energetska tržišta. Sve veći zastoj tankera s obje strane Hormuškog tjesnaca, koji je zapravo zatvoren već više od tjedan dana, trebat će najmanje dva tjedna da se razriješi. Nakon toga bit će potrebno ponovno pokrenuti proizvodnju nafte i plina u sve većem broju bliskoistočnih zemalja koje su sada obustavile proizvodnju, uključujući Katar, Bahrein, Irak i Saudijsku Arabiju. Dio štete nastale iranskim napadima, poput one na katarska postrojenja za prirodni plin, ne može se lako popraviti, rekao je.