Oglas

podloga za zajam

EU donio odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, dvije članice protiv

author
Hina
|
12. pro. 2025. 19:15
european-union, europa, europska unija, zastava europske unije, europe
PIxabay / Ilustracija

Sve države članice EU-a, osim dvije, odobrile su u petak kroz pisanu proceduru odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, što je ključni preduvjet za odobravanje reparacijskog zajma za Ukrajinu.

Oglas

"Završen je pisani postupak, 25 država za, dvije protiv", rekao je europski diplomatski izvor, ne navodeći koje su dvije države bile protiv.

Riječ je ključnom dijelu prijedloga Europske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi kao podloga za reparacijski zajam za Ukrajinu.

Sankcije protiv Rusije, uključujući i zamrzavanje imovine Ruske središnje banke, prema pravilima EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci i to jednoglasno, što znači da bilo koja članica može blokirati produljenje.

U slučaju takve blokade ruska imovina bi bila automatski odmrznuta, a teret otplate zajma pao bi na države članice. Sada je Komisija predložila korištenje članka 122 Ugovora o funkcioniranju EU-a, koji predviđa mogućnost da se u hitnim situacijama prijeđe s odlučivanja konsenzusom na kvalificiranu većinu.

Komisija je predložila uredbu na temelju članka 122 da se zabrani transfer ruskih sredstava dok se ne riješi pitanje štete koju je ruski rat nanio napadom na Ukrajinu

Teme
Rat u Ukrajini Reparacije za Ukrajinu Sankcije Rusiji Zamrznuta ruska imovina Članak 122 UFEU

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ