Ruska središnja banka tuži belgijsku financijsku instituciju nakon odluke EU-a da koristi zamrznutu imovinu

Ruska središnja banka podnijela je tužbu protiv belgijske financijske institucije Euroclear, kuće sa sjedištem u Bruxellesu koja drži većinu zamrznute ruske imovine u Europi, priopćila je banka u petak. Tužba je podnesena u Moskvi.
Oglas
Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, procjenjuje da se u Europi nalazi oko 210 milijardi eura (247 milijardi dolara) zamrznute ruske imovine. Krajem rujna Euroclear je držao oko 193 milijarde eura (225 milijardi dolara) tog novca, piše AP.
Ruska središnja banka navela je da se tužbom, podnesenom Arbitražnom sudu u Moskvi, traži naknada štete nastale zbog zabrane upravljanja i raspolaganja sredstvima i vrijednosnim papirima koje drži Euroclear. Euroclear je odbio komentirati slučaj.
U zasebnoj izjavi Ruska središnja banka također je osudila šire planove EU-a da se ruska imovina iskoristi za pomoć Ukrajini kao „nezakonite i protivne međunarodnom pravu“, tvrdeći da krše „načela suverenog imuniteta imovine“. To je prvi put da se banka javno očitovala o tim planovima.
EU je zamrznuo rusku imovinu smještenu u 27 država članica ubrzo nakon početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu 24. veljače 2022. Te se sankcije moraju obnavljati svakih šest mjeseci, a za to je potrebna suglasnost svih članica EU-a.
Na summitu idućeg tjedna čelnici EU-a odlučit će hoće li iskoristiti desetke milijardi eura iz te imovine za financiranje vojnih i gospodarskih potreba Ukrajine, koristeći je kao jamstvo za veliki zajam Kijevu.
Ukrajini je financiranje nužno za nastavak ratnih napora. No takav potez nikada prije nije učinjen i nosi određene rizike. Europska središnja banka upozorila je da bi dojam kako su Europljani spremni prisvajati tuđi novac mogao potkopati povjerenje u euro.
Neke države članice također su zabrinute zbog mogućih ruskih protumjera. Belgijski premijer Bart De Wever odbio je odobriti plan, navodeći strah da bi Rusija mogla poduzeti mjer protiv belgijskih interesa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas