"Ideje koje su trenutačno na stolu čine nam se problematičnima. Odmah bi nagrizle dodatnu dobit od zamrznute imovine, smanjujući njezinu dugoročnu vrijednost. U praksi bi to bilo gotovo kao predujam buduće odštete od Rusije, novca koji je zapravo namijenjen obnovi Ukrajine, ali bi se sada već potrošio. A u međuvremenu, financijski bi rizici u potpunosti pali na države članice", kazao je neimenovani belgijski dužnosnik za Euronews.