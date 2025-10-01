Predsjednik Finske Alexander Stubb pohvalio je prijedlog Europske unije o konfiskaciji zamrznute ruske imovine ako Rusija ne pristane platiti ratnu odštetu Ukrajini. No, Belgija plan naziva problematičnim.
Plan, koji sada dobiva potporu u Njemačkoj, predviđa da bi EU posudio oko 140 milijardi eura u ime svih država članica, razmjerno njihovim BDP-ovima.
Taj bi se iznos potom stavio na raspolaganje Ukrajini dok rat traje.
"Koliko ja shvaćam, prijedlog je takav da se umjesto davanja bjanko čeka Ukrajini, to uokviri kao ratnu odštetu", izjavio je Stubb i dodao:
"Što u osnovi znači da dajete novac Ukrajini kao beskamatni zajam. I ako ili kada Rusija ne plati ratnu odštetu, taj novac u suštini ostaje Ukrajini."
Veliki financijski rizici
Većina zamrznute ruske imovine nalazi se u financijskom depozitaru Euroclear u Belgiji, koji drži više od 190 milijardi eura.
Međutim, belgijska vlada dosad je odbijala prijedloge EU-a da se taj novac oslobodi jer smatra da bi taj potez ozbiljno narušio međunarodni ugled Belgije u području financijskih usluga.
"Ideje koje su trenutačno na stolu čine nam se problematičnima. Odmah bi nagrizle dodatnu dobit od zamrznute imovine, smanjujući njezinu dugoročnu vrijednost. U praksi bi to bilo gotovo kao predujam buduće odštete od Rusije, novca koji je zapravo namijenjen obnovi Ukrajine, ali bi se sada već potrošio. A u međuvremenu, financijski bi rizici u potpunosti pali na države članice", kazao je neimenovani belgijski dužnosnik za Euronews.
No, Stubb je rekao da vjeruje kako je plan u okvirima međunarodnog prava i da Belgija ne bi bila jedina koja bi snosila rizik.
"To je u skladu s međunarodnim pravom i, ako bi došlo do komplikacija, teret bi se dijelio i izvan Belgije. Dakle, nije samo Belgija ta koja bi bila odgovorna, jer zajam zapravo stoji iza država članica. Mislim da je ideja genijalna i vjerujem da će funkcionirati te pomoći Ukrajini u financiranju", naglasio je.
Stubb je također rekao da pozdravlja nove prijedloge predsjednika Europskog vijeća Antonia Coste o ukidanju jednoglasnog odlučivanja među državama članicama kada je riječ o proširenju EU-a.
Plan se pojavio kao odgovor na sustavne blokade Mađarske u vezi s ukrajinskim napretkom u procesu pristupanja Europskoj uniji.
"Svaku odluku koja donosi više fleksibilnosti i manje mogućnosti blokade osobno pozdravljam. A nikada više nego u slučaju Ukrajine."
