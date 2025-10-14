EU kaznio ove tri modne kuće zbog namještanja cijena

Europska komisija objavila je u utorak da je izrekla novčane kazne luksuznim modnim kućama Gucci, Chloé i Loewe u ukupnom iznosu od 157,4 milijuna eura zbog uplitanja u cjenovnu politiku trgovaca.
Gucci mora platiti novčanu kaznu od 119,7 milijuna eura, Chloé od 19,7 milijuna, a Loewe od 18 milijuna eura. Bruxelles je snizio iznose za sve tri tvrtke budući da su surađivale u istrazi i dostavile dokaze.
Brendovi sa sjedištem u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj nezakonito su trgovcima određivali cijene svojih proizvoda, utvrdila je Komisija.
„Konkretno, tri modne tvrtke uplitale su se u komercijalne strategije svojih trgovaca nametanjem ograničenja, poput zahtjeva da ne odstupaju od preporučenih maloprodajnih cijena, maksimalnih popusta i određenih razdoblja za rasprodaje“, navodi se u priopćenju EK.
Takva praksa rezultira višim cijenama i ograničava potrošačima mogućnost izbora, zaključili su u Bruxellesu. Kršenje propisa protegnulo se na nekoliko godina i obuhvatilo je cijelo područje Europske unije.
"Svi potrošači u Europi zaslužuju pogodnosti prave cjenovne konkurencije, što god kupovali i gdje god, online ili offline, , rekla je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera.
"Odluka šalje snažan signal modnoj industriji i šire da u Europi nećemo tolerirati takvu praksu i da se poštena konkurencija i zaštita potrošača primjenjuju na sve jednako", dodala je Ribera.
Vlasnik Guccija Kering naglasio je za Reuters da je istraga EU-a zaključena nakon suradnje, dodavši i da je iznos kazne rezervirao u poslovnim rezultatima grupe za prvu polovinu godine.
I Loewe je potvrdio da se nagodio s EU-om, naglasivši i da namjerava u budućem poslovanju "striktno poštivati" propise o ravnopravnom natjecanju.
Chloé je poručio da "iznimno ozbiljno" pristupa problemu, dodavši da je od 2023., kada je EU otvorio istragu, postrožio mjere kako bi osigurao poštivanje propisa.
