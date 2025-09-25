Apple traži izmjene europskih zakona, prijeti povlačenjem iz EU-a

Apple je pozvao Europsku komisiju da ukine ili prepravi ključne dijelove Digital Markets Acta (DMA), upozorivši da bi u suprotnom mogao prestati isporučivati određene proizvode i usluge u EU.
Kompanija tvrdi da zakon pogoršava korisničko iskustvo, povećava sigurnosne rizike i narušava način na koji njihovi uređaji međusobno funkcioniraju. Kao primjer naveli su kašnjenja u lansiranju funkcija poput prijevoda uživo putem AirPodsa i zrcaljenja iPhone ekrana na laptop, jer pravila traže interoperabilnost s uređajima i uslugama drugih proizvođača, piše Guardian.
“DMA znači da će se lista odgođenih značajki u EU vjerojatno samo povećavati, a iskustvo naših korisnika u Europi sve više zaostajati,” navodi Apple.
Kompanija naglašava i da se pravila ne primjenjuju jednako na sve — primjerice, najveći proizvođač mobitela u EU, Samsung, izuzet je od određenih obveza.
Jedna od obveza DMA-a je da slušalice drugih brendova moraju raditi s iPhoneom. Apple tvrdi da to koči uvođenje njihovog servisa za prijevod uživo jer bi omogućilo konkurenciji pristup podacima iz razgovora, što otvara ozbiljna pitanja privatnosti.
Apple je upozorio da neki proizvodi, poput Apple Watcha, možda danas uopće ne bi mogli biti lansirani u EU zbog novih pravila.
Ovo je novi udarac u dugotrajnom sporu Applea i Bruxellesa. Ranije ove godine kompanija je uložila žalbu na kaznu od 500 milijuna eura zbog navodnog ograničavanja developera aplikacija.
Američki predsjednik Donald Trump također je reagirao, zaprijetivši carinama državama koje uvode zakone i poreze usmjerene protiv američkih tehnoloških tvrtki.
Apple tvrdi da se umjesto inovacija “uspješne kompanije sada koriste zakonima kako bi došle do više podataka o građanima EU-a ili kako bi besplatno preuzele Appleovu tehnologiju”. Kao dodatni problem naveli su i to da se zbog pravila mogu instalirati pornografske aplikacije s alternativnih tržišta, što je, kako kažu, rizik za djecu i nešto što na App Storeu nikad nisu dopuštali.
Europska komisija još nije službeno komentirala Appleove izjave.
