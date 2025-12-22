Benčić o ustaškom transparentu na Maksimiru: "Svi koji zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje"

"Moja poruka svima koji na bilo koji način zazivaju NDH jest da time udaraju na ustavne temelje naše zemlje. U trenutku kada svjedočimo raspadu međunarodnog pravnog poretka, kada gledamo kako se nekažnjeno oduzimaju teritoriji suverenim i međunarodno priznatim državama, iznimno je opasno da sami podrivamo vlastite temelje. Budite sigurni da će biti onih koji će to htjeti iskoristiti", izjavila je Sandra Benčić novinarima nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog sabora.