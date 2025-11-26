EU povjerenica: Rusija "testira europsku odlučnost"

Stoga je ključna inicijativa 'zida dronova', u čiju je svrhu Komisija spremna mobilizirati instrumente poput EDIP-a, obrambenog programa EU-a vrijednog 1,5 milijardi eura, usvojenog dan ranije u Strasbourgu, kao i instrumenta SAFE koji članicama nudi 150 milijardi eura zajmova za zajedničku nabavku naoružanja, zaključila je MInzatu koja je u Komsiji zadužena za socijalna prava i vještine, kvalitetna radna mjesta i spremnost.