Pet razloga zašto će Ukrajina nastaviti borbu čak i ako se Trump povuče

Christian Mölling, viši savjetnik Europskog političkog centra, kaže da Europa može podupirati Ukrajinu bez SAD-a, ali samo "uz više rizika". Sve što bi Washington prestao isporučivati moralo bi se "nadoknaditi gubicima ili promjenom načina na koji Ukrajina vodi rat". A i tada bi dosezanje sadašnje razine potpore bilo “gotovo nemoguće”.