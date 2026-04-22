Evo koliko bi dodatnih turista moglo posjetiti Hrvatsku zbog sukoba na Bliskom istoku

Hrvatska je već u 2025. godini zabilježila 21,8 milijuna dolazaka i 110 milijuna noćenja, a trenutačni trendovi upućuju na mogućnost privlačenja dodatnih 400 000 do čak milijun posjetitelja u 2026. godini. S prosječnom dnevnom potrošnjom od 158 eura i oko 800 eura po boravku, Hrvatska se ističe kao jedno od financijski najznačajnijih odredišta u regiji. Duži boravci od obično pet ili više noći dodatno povećavaju ekonomski učinak na lokalno gospodarstvo, navodi se u priopćenju.