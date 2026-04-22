Evo koliko bi dodatnih turista moglo posjetiti Hrvatsku zbog sukoba na Bliskom istoku

Analiza stručnjaka procesora kartičnih transakcija Global Paymentsa pokazuje da bi Hrvatsku, zbog trenutačne napetosti na Bliskom istoku koje uzrokuju poremećaje u zračnom prometu i potiču rast cijena goriva, u 2026. godini moglo posjetiti od 400 tisuća do milijun dodatnih turista, što bi generiralo između 560 i 800 milijuna eura dodatne potrošnje.
Umjesto dalekih azijskih i afričkih destinacija, do dva milijuna ljudi više moglo bi ove godine odabrati odmor u regiji srednjoj Europi, pri čemu se Hrvatska ističe kao jedan od glavnih dobitnika te promjene, stoji u najnovijoj analizi Global Payments Research Group.
Navodi se da rastući troškovi goriva i poremećaji u zračnom prometu, uz dosad otkazanih više od 52.000 letova zbog sukoba na Bliskom istoku, potiču putnike da preispitaju planove o putovanjima za daleke destinacije. Umjesto toga, mnogi traže alternativne, bliže i dostupnije europske destinacije, pri čemu se Hrvatska pozicionira kao vodeća sigurna destinacija.
Direktorica Global Paymentsa za Hrvatsku Olja Brkljačić ističe da neizvjesnost kod dalekih putovanja i rast troškova potiču turiste da biraju destinacije koje su bliže, sigurnije i lakše dostupne.
"Hrvatska ispunjava sve navedene uvjete jer nudi toplu mediteransku klimu, razvijenu infrastrukturu i izvrsnu cestovnu povezanost s ključnim europskim tržištima“, naglasila je Brkljačić.
Analiza tvrtke Global Payments pokazuje da bi srednja i istočna Europa ove godine mogle privući između jednog i dva milijuna dodatnih posjetitelja. Očekuje se da će Hrvatska ostvariti najveći dio spomenutog rasta zahvaljujući velikoj popularnosti među turistima iz Njemačke, Češke i skandinavskih zemalja.
Hrvatska je već u 2025. godini zabilježila 21,8 milijuna dolazaka i 110 milijuna noćenja, a trenutačni trendovi upućuju na mogućnost privlačenja dodatnih 400 000 do čak milijun posjetitelja u 2026. godini. S prosječnom dnevnom potrošnjom od 158 eura i oko 800 eura po boravku, Hrvatska se ističe kao jedno od financijski najznačajnijih odredišta u regiji. Duži boravci od obično pet ili više noći dodatno povećavaju ekonomski učinak na lokalno gospodarstvo, navodi se u priopćenju.
