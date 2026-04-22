Peternel i Markić: Financiranje Novosti je protuzakonito. Taj novac se može ulagati u važnije stvari
Mediji Srpskog narodnog vijeća (SNV) Novosti i Vida TV ne ispunjavaju uvjete za financiranje iz državnog proračuna te objavljuju sadržaje suprotne ustavnim vrednotama, ocijenili su sudionici okruglog stola koji je u Hrvatskom saboru organizirao Klub DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista.
"Radi se o lažnom, zapravo protuzakonitom financiranju jer se novac poreznih obveznika, koji je namijenjen za nacionalne manjine te za poslove, politiku i kulturnu autonomiju nacionalnih manjina, plasira da bi se provodila dnevna ideološka, pro‐jugoslavenska, neokomunistička politika", rekao je u srijedu na okruglom stolu Igor Peternel, predsjednik Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.
Peternel: Novosti su nastavak Ferala; Markić: Loše upravljanje javnim novcem
"Ne mislimo da financiranje treba smanjiti, nego da ga treba ukinuti. Ili ga imaš po nekom kriteriju ili ga nemaš. Ako ih zadovoljavaju, onda se trebaju financirati u punom iznosu, ako ne, onda se treba u potpunosti ukinuti", poručio je zastupnik.
Pri tome je naveo kako Novosti nisu redakcija koja se bavi srpskim nacionalno‐manjinskim pitanjima, nego jer riječ o nastavku Ferala, s istim ljudima i istim temama.
Ocijenio je i kako je problem "skrivanje". "Uvijek se njihova ideologija zamota u lijepi celofan koji se ne smije otvarati jer je to nepristojno. Ili se ideologija zamota u celofan borbe protiv nasilja nad ženama, ili borbe protiv nasilja u obitelji, ili ravnopravnosti, a sada borbe za vrijednosti kulturnih i nacionalnih autonomija, a to veze s nema jedno s drugim", naveo je Peternel.
Okrugli stol na kojem je predstavljena analiza sadržaja portala Novosti i audiovizualnog kanala Vida TV za 2025. godinu organiziran je u suradnji s udrugom "U ime obitelji", pri čemu je njezina predsjednica Željka Markić navela da je važno analizirati kako se troši novac poreznih obveznika.
"Trošenje milijunskih sredstava iz državnog proračuna na financiranje medija koji, između ostalog, iskrivljeno i lažno prikazuju Domovinski rat, branitelje i brojne dionike političkog i društvenog života, ne predstavlja samo loše upravljanje proračunskim novcem, već i neispunjavanje temeljne zadaće Vlade, a to je postupanje u interesu hrvatskog naroda i RH", poručila je.
Smatra i kako bi se taj novac mogao ulagati u mnogo važnije stvari.
U tom kontekstu, Markić je istaknula da se zauzimaju za model u kojem bi građani sami usmjeravali dio poreza ili davanja u udruge koje žele podržati, čime bi se izbjegle situacije poput ove u kojima Vlada financira medije koji "plasiraju neistine i velikosrpske teze o Domovinskom ratu".
Također je navela da se takvim potporama umjetno održavaju mediji koji nemaju dovoljno čitatelja te poručila da očekuju da im se sredstva prestanu dodjeljivati jer ne zadovoljavaju kriterije javnog poziva te se trebaju natjecati na tržištu kao i svi ostali mediji.
Šarić: Novostima sredstva nisu uskraćena, nego povećana
Povjesničar Luka Šarić u svojoj je analizi, kao neke od problema, naveo da je predsjednik SNV-a Boris Milošević pod optužnicom i da su Novosti podčinjene političkoj stranci SDSS-u te stoga ne zadovoljavaju uvjete Savjeta za nacionalne manjine niti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade.
Naveo i kako je sadržaj Novosti i Vide TV često u suprotnosti s uvjetima Savjeta i Ureda za dobivanje novca iz proračuna, na temelju kojih im je dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura, ali i da postoji sukob interesa unutar Savjeta s obzirom na funkcije koje njihovi članovi obnašaju.
Osim toga, naveo je i da Novostima sredstva u 2025. nisu uskraćena, kao što to tvrde novinari Novosti i HND, nego povećana. Iako je Savjet za nacionalne manjine smanjio iznos davanja za oko 210 tisuća eura, Ured za ljudska prava ih je povećao za 383 tisuće eura, pa je ukupno financiranje poraslo, poručio je Šarić.
Također je iznio podatak kako je SNV u 2025. iz državnog proračuna primio nešto manje od 25 milijuna eura, uz rast od 1382 posto u manje od 10 godina vlasti premijera Plenkovića.
Odvjetnik Karlo Novosel upozorio je na "disproporciju" u financiranju među manjinama, navodeći da srpska manjina s 3,20 posto udjela u ukupnom stanovištu dobiva 25 milijuna eura, dok, primjerice, Bošnjaci s 0,62 posto dobivaju 830 tisuća. Ocijenio je kako se radi o "očiglednom biznisu" i "kupovanju glasova".
