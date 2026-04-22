"kongres je zabrinut"
Znanstvenici s tajnih projekata su ubijeni ili nestaju, FBI pokreće istragu: "Teško da je ovo slučajnost"
Najmanje 10 znanstvenika povezanih s osjetljivim američkim istraživanjima umrlo je ili nestalo posljednjih godina, što je potaknulo saveznu istragu. Nuklearni fizičar i profesor na MIT-u ubijen hicima ispred svoje kuće u Massachusettsu. Umirovljeni general Zračnih snaga nestao iz svog doma u Novom Meksiku. Zrakoplovna inženjerka nestala tijekom planinarenja u Los Angelesu.
To su među najmanje 10 osoba povezanih s osjetljivim američkim nuklearnim i zrakoplovnim istraživanjima koje su posljednjih godina umrle ili nestale, što je izazvalo zabrinutost jesu li slučajevi povezani te potaknulo nagađanja na internetu o mogućim zlonamjernim aktivnostima, piše CNN.
FBI sada kaže da “predvodi napore u traženju povezanosti između nestalih i preminulih znanstvenika”, dodajući da “radi s Ministarstvom energetike, Ministarstvom obrane te državnim i lokalnim tijelima za provedbu zakona kako bi pronašao odgovore”.
Odvojeno, Odbor za nadzor Zastupničkog doma pod vodstvom republikanaca objavio je u ponedjeljak da će istražiti izvješća o smrtima i nestancima tih osoba, za koje navodi da su imale pristup osjetljivim znanstvenim informacijama.
Izvješća “otvaraju pitanja o mogućoj zlokobnoj povezanosti” između smrti i nestanaka, navodi odbor, tražeći brifinge od FBI-ja, Ministarstva obrane, Ministarstva energetike i NASA-e.
Ministarstvo obrane poručilo je da će odgovoriti izravno odboru, dok je Ministarstvo energetike uputilo pitanja Bijeloj kući.
NASA je na platformi X objavila da “koordinira i surađuje s relevantnim agencijama” u vezi sa znanstvenicima.
“U ovom trenutku ništa povezano s NASA-om ne ukazuje na prijetnju nacionalnoj sigurnosti”, rekla je glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens.
Slučajevi se znatno razlikuju po okolnostima. Neki uključuju neriješena ubojstva, dok su drugi slučajevi nestalih osoba bez znakova nasilja. U najmanje dva slučaja obitelji su kao objašnjenje navele postojeće zdravstvene probleme ili osobne poteškoće. Vlasti nisu utvrdile nikakve veze između slučajeva.
Bijela kuća prošlog je tjedna rekla da također radi s federalnim agencijama na istraživanju mogućih povezanosti, a predsjednik Donald Trump nazvao je to “prilično ozbiljnom stvari”.
“Vrlo je malo vjerojatno da je ovo slučajnost”, rekao je predsjednik Odbora za nadzor James Comer za Fox News. “Kongres je vrlo zabrinut. Ovo nam je prioritet jer to vidimo kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti.”
Zastupnik James Walkinshaw, demokrat i član odbora, slaže se da je istraga opravdana, ali nije uvjeren da postoji koordinirani motiv.
“Sjedinjene Države imaju tisuće nuklearnih znanstvenika i stručnjaka”, rekao je. “Nije riječ o programu koji bi strani protivnik mogao značajno oslabiti ciljanjem deset osoba.”
Okolnosti se razlikuju od slučaja do slučaja
Niz misterioznih smrti i nestanaka počeo je 2023., prema zakonodavcima, smrću Michaela Davida Hicksa, znanstvenika koji je gotovo 25 godina radio u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon (JPL). Hicks, 59, umro je 30. srpnja 2023. Tijekom karijere bavio se kometima i asteroidima. Uzrok smrti nije objavljen.
Njegova kći Julia Hicks rekla je da je imao poznate zdravstvene probleme te da su je nedavne spekulacije uznemirile. “Ne vidim nikakvu logiku koja bi mog oca povezala s ovom istragom”, rekla je.
Od tada je nekoliko drugih povezanih s JPL-om umrlo ili nestalo: Frank Maiwald umro je 2024. u Los Angelesu u 61. godini. Monica Reza, 60-godišnja inženjerka, nestala je tijekom planinarenja 2025. Nestao je i William Neil McCasland, umirovljeni general, koji je posljednji put viđen 27. veljače kada je napustio svoj dom u Albuquerqueu, ostavivši telefon i osobne stvari. FBI sudjeluje u potrazi.
Bio je uključen u napredna istraživanja u Pentagonu i zapovijedao Zrakoplovnim istraživačkim laboratorijem. Mjesecima kasnije nema odgovora gdje je otišao niti zašto. Njegova supruga odbacila je nagađanja o povezanosti s njegovim radom ili teorijama o Roswellu. Još dvije nestale osobe, Melissa Casias i Anthony Chavez, radile su u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos. Casias je posljednji put viđena u lipnju 2025., a policija ne sumnja na kazneno djelo. Chavez, 78, nestao je u svibnju 2025., također bez znakova nasilja.
Niz smrti
U posljednje vrijeme dodatne sumnje izazvale su smrti nekoliko znanstvenika.
Profesor MIT-a Nuno F.G. Loureiro ubijen je 2025. ispred kuće. Astrofizičar Carl Grillmair ubijen je 2026., a osumnjičeni ga navodno nije poznavao. Bivši obavještajni časnik Matthew James Sullivan umro je 2024. prije svjedočenja u slučaju vezanom uz zviždače i NLO-e. Uzrok smrti nije objavljen, ali jedan zastupnik tvrdi da je riječ o samoubojstvu i smatra to sumnjivim.
Smrt Amy Eskridge iz 2022. također je ponovno u fokusu. Njezina obitelj navodi da je patila od kronične boli. “Znanstvenici također umiru i ne treba od ovoga raditi previše”, poručila je obitelj.
Savezne istrage u tijeku
Trump je rekao da se nada da je riječ o slučajnosti.
“Nadam se da je nasumično, ali uskoro ćemo znati”, rekao je.
Bijela kuća surađuje s agencijama kako bi utvrdila postoje li zajednički elementi među slučajevima.
“Istraga se provodi zbog legitimnih pitanja i ništa neće biti zanemareno”, rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt.
Direktor FBI-ja Kash Patel rekao je da će se istražiti moguće veze s povjerljivim informacijama ili stranim akterima.
“Ako postoji povezanost s nezakonitim djelovanjem ili zavjerom, FBI će poduzeti odgovarajuće mjere”, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare