Znanstvenici s tajnih projekata su ubijeni ili nestaju, FBI pokreće istragu: "Teško da je ovo slučajnost"

Bio je uključen u napredna istraživanja u Pentagonu i zapovijedao Zrakoplovnim istraživačkim laboratorijem. Mjesecima kasnije nema odgovora gdje je otišao niti zašto. Njegova supruga odbacila je nagađanja o povezanosti s njegovim radom ili teorijama o Roswellu. Još dvije nestale osobe, Melissa Casias i Anthony Chavez, radile su u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos. Casias je posljednji put viđena u lipnju 2025., a policija ne sumnja na kazneno djelo. Chavez, 78, nestao je u svibnju 2025., također bez znakova nasilja.