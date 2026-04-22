"ŠTO JE PROBLEM?"
HDZ: Oporba od početka ne želi dogovor o popunjavanju Ustavnog suda
Saborski zastupnici HDZ-a poručili su u srijedu da oporba od početka ne želi dogovor o popunjavanju Ustavnog suda te ističu da se u neformalnim razgovorima dvojice pregovarača Ivana Malenice (HDZ) i Saše Đujića (SDP) iskristaliziralo nekoliko imena prihvatljivih objema stranama.
"Zadnje službene razgovore s predstavnicima opozicije o izboru sudaca Ustavnog suda imali smo 21. siječnja ove godine, nakon čega su prekinuti zbog njihova stava da je organizacija dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića neustavna, međutim, Ustavni sud je odlučio u dva navrata da nije riječ o neustavnom postupanju Vlade. Bez obzira na to, dogovor oko ponovnog početka službenih razgovora s opozicijom nije se dogodio nego su oni inzistirali na neformalnim razgovorima, do čega je i došlo zadnjih nekoliko dana. Saša Đujić i ja smo iskristalizirali nekoliko imena – sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, odvjetnik Mladen Sučević, dosadašnji sudac Ustavnog suca Goran Selanec i zagrebački pročelnik Željko Matijašec", pojasnio je Malenica na konferenciji za novinare u Saboru.
No, ističe, bez obzira na naš stav i poziv da se sjedne i razgovara o ustavnim sucima, oporba odbija taj prijedlog, što pokazuje da njihov interes nije popuniti Ustavni sud jer smatraju da može raditi u sastavu kakav je i danas, s deset sudaca, što potvrđuju i izjave Arsena Bauka.
"Sve to potvrđuje da oni od početka nisu htjeli postići dogovor oko popunjavanja Ustavnog suda s tri nova suca. Do kraja tjedna ćemo sazvati sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kako bismo utvrdili prijedlog tri kandidata za Ustavni sud, nakon čega bi se raspravljalo na plenarnoj sjednici i glasalo o njima 30. travnja kada je predviđeno glasanje”, rekao je Malenica.
Vidjet ćemo kako će se postaviti predstavnici opozicije, ali s naše je strane jasno da oni ne žele izbor tri suca nego žele onemogućiti da Ustavni sud radi u punom sastavu i to pokazuje da oni od početka nisu bili korektni u razgovorima, dodao je.
Nikola Mažar ponovio je da kandidati Pajalić i Sučević, usuglašeni na parlamentarnoj većini, imaju odličan životopis i svoj integritet, struku, znanje i čast su pokazali i dokazali cjelokupnim životnim radom u pravosuđu. Kandidati koje smo predložili nemaju apsolutno nikakve veze s politikom ni političkim strankama, naglasio je.
Da je taj prijedlog HDZ-a ostavio bez teksta SDP i njihovog senior partnera Možemo! vidjeli smo jučer kada se do 18 sati čekala prva izjava predsjednika u kojoj je uličnim narativom pokazao da SDP sve više tone i u tom svom beznađu počinje koristiti retoriku Možemo!. To je njihov odabir koji će ih odvesti na razinu statističke pogreške, ocijenio je.
Malenica: Pozivam oporbu da se izjasni
Smatra da je i izjava Arsena Bauka - prije će mi se ruka osušiti nego da glasam da se Ustavni sud popuni - razotkrivanje SDP-a da nikada nisu ni htjeli da se Ustavni sud popuni. Zato je, kaže, HDZ išao s konstruktivnim i kompletnim rješenjem, da se izabere i čelna osoba Vrhovnog suda i da se popuni Ustavni sud.
Mažar je naglasio da od predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje (Most) očekuje da tijekom sljedećeg tjedna sazove i sjednicu tog Odbora kako bi se donijelo mišljenje o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. Ovime HDZ rješava pitanje i Vrhovnog i Ustavnog suda, a vidjet ćemo hoće li SDP nastaviti s lažnom argumentacijom takozvane okupacije institucija i lažne blokade od strane HDZ-a ili će reći ispunjavaju li kandidati ono što je potrebno da budu ustavni suci, obrazložiti zašto nisu dobri kandidati ili će blokirati daljnji izbor u Ustavnom sudu.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Malenica je kazao da Đujić, dok su neformalno razgovarali, nije imao ništa protiv Pajalića i Sučevića. Čitavo vrijeme imam dojam da se opozicija ne želi dogovoriti i zato smo mi i izašli s konkretnim prijedlozima osoba, oko kojih nije bilo protivljenja i očekujem od oporbe da kažu što je problem oko tih kandidata, poručio je.
Pozvao je oporbu da se izjasni jesu li im osobe koje je HDZ predložio prihvatljive, žele li nekoga zamijeniti, žele li nekoga drugoga, no, dodao je, s njihove strane nema reakcije, samo neka buka i vika da ne pristaju na nikakve ultimatume. "Mi cijelo vrijeme pozivamo na razgovor i dogovor, nama je cilj da na glasanju 30. travnja riješimo i Vrhovni i Ustavni sud, a ako ne ide, ne ide, raspisat će se novi javni pozivi”, kazao je.
Upitan znači li prijedlog kandidata koje je u utorak iznio premijer Andrej Plenković i dalje inzistiranje na omjeru 2:1 u korist vladajućih, Malenica je odgovorio da je taj prijedlog rezultat razgovora koje su vodili s predstavnicima oporbe.
