Sastank u Ženevi

Europa pripremila protuprijedlog Trumpovom mirovnom planu

N1 Info
23. stu. 2025. 11:30
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and French President Emmanuel Macron leave after a joint press conference at the Elysee Palace in Paris, France, November 17, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Donald Trump poručuje da njegov mirovni plan nije njegova konačna ponuda, povlačeći se od ranijih prijetnji Volodimiru Zelenskom da nema izbora nego prihvatiti plan. Prostor za manevriranje otvara se dok najviši zapadni dužnosnici putuju u Ženevu na pregovore.

Europa je izradila protuprijedlog koji će danas predstaviti američkim i ukrajinskim kolegama u Ženevi, kažu izvori iz EU-a za Sky News.

Europski čelnici žurno rade na odgovoru na 28-točkovni plan usuglašen tijekom sastanka između SAD-a i Rusije, a koji podržava ključne zahtjeve Moskve.

Donald Trump Europa mirovni plan za rat u Ukrajini rat u Ukrajini Ženeva

