Europa pripremila protuprijedlog Trumpovom mirovnom planu

Donald Trump poručuje da njegov mirovni plan nije njegova konačna ponuda, povlačeći se od ranijih prijetnji Volodimiru Zelenskom da nema izbora nego prihvatiti plan. Prostor za manevriranje otvara se dok najviši zapadni dužnosnici putuju u Ženevu na pregovore.
Oglas
Europski čelnici žurno rade na odgovoru na 28-točkovni plan usuglašen tijekom sastanka između SAD-a i Rusije, a koji podržava ključne zahtjeve Moskve.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas