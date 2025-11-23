Europa pripremila protuprijedlog Trumpovom mirovnom planu

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Donald Trump poručuje da njegov mirovni plan nije njegova konačna ponuda, povlačeći se od ranijih prijetnji Volodimiru Zelenskom da nema izbora nego prihvatiti plan. Prostor za manevriranje otvara se dok najviši zapadni dužnosnici putuju u Ženevu na pregovore.

Europa je izradila protuprijedlog koji će danas predstaviti američkim i ukrajinskim kolegama u Ženevi, kažu izvori iz EU-a za Sky News.

Europski čelnici žurno rade na odgovoru na 28-točkovni plan usuglašen tijekom sastanka između SAD-a i Rusije, a koji podržava ključne zahtjeve Moskve.