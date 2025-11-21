"Putinov popis želja"
Europa Trumpu: "Tvoj mirovni plan za Ukrajinu uopće nije plan”
Steve Witkoffov plan za prekid vatre u Ukrajini predstavlja udarac Europljanima koji su mislili da je Trump napokon shvatio da se Putinu ne može vjerovati.
Oglas
Europski i ukrajinski dužnosnici odbacili su najnoviji prijedlog Donalda Trumpa za jednostran mirovni sporazum koji ide u korist Moskvi, upozoravajući da bi popuštanje Rusiji samo ohrabrilo Vladimira Putina da sljedeći put napadne NATO.
Kaja Kallas, glavna diplomatkinja Europske unije, poručila je Trumpovom timu da će njihov 28-točkovni nacrt za prekid vatre propasti bez potpore i Kijeva i europskih vlada, koje su sada najveći donatori ukrajinskih ratnih napora, piše Politico.
Prijedlog SAD-a izazvao je uzbunu u europskim prijestolnicama, dijelom zato što su bile potpuno isključene iz procesa njegova sastavljanja, a ponajviše zato što, prema mišljenju jednog dužnosnika, taj plan ne predstavlja ništa drugo nego Putinov popis želja.
Prema odredbama okvirnog dogovora o kojem su izvijestili razni međunarodni mediji, Ukrajina bi bila prisiljena odreći se okupiranog teritorija na istoku zemlje, prepoloviti svoju vojsku i odreći se nekog snažnog naoružanja.
"Da bi bilo koji mirovni plan uspio, mora ga podržati Ukrajina i mora ga podržati Europa,“ rekla je Kallas novinarima u Bruxellesu u četvrtak. "Pritisak mora biti na agresoru, a ne na žrtvi. Nagrađivanje agresije samo će potaknuti još više agresije.“
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha rekao je europskim ministrima na privatnom sastanku u Bruxellesu da je očito kako je Rusija diktirala uvjete novih prijedloga.
"U konačnici, bilo koji mirovni plan nije izvediv ako se temelji na udovoljavanju agresoru,“ rekao je, prema osobi izravno upoznatoj s njegovim izjavama. "To bi moglo donijeti samo još više rata i brutalnosti Ukrajini i cijeloj Europi.“
Ovaj su se tjedan pojavila izvješća da su američki dužnosnici, predvođeni Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom, bili u pregovorima s ruskim predstavnicima kako bi oživjeli zaustavljene napore da se posreduje prekid vatre.
Kallas je rekla da nijedan europski ministar nije sudjelovao u osmišljavanju Witkoffova plana.
Prije manje od mjesec dana činilo se kao da je Trump napokon prihvatio da ruskom vođi ne treba vjerovati. No točke sadržane u najnovijem planu zapravo znače ispunjavanje Putinovih ključnih zahtjeva: predaju regije Donbas na istoku Ukrajine Rusiji te smanjenje ukrajinske vojske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas