Jessika Roswall
Europska povjerenica: Sigurnost nisu samo tenkovi i vojna oprema, to je i vodoopskrba ili proizvodnja hrane
Europska unija će nastaviti s provedbom "Europskog zelenog plana", čiji je cilj transformirati industriju, promet i poljoprivredu u održiv i klimatski neutralan sustav do 2050. godine, premda su se promijenili prioriteti EU-a uz velika ulaganja u naoružanje, rekla je europska povjerenica Jessika Roswall.
"Svi proračuni i svi ministri financija uvijek moraju određivati prioritete, a sigurnost je očito jedan od njih", izjavila je povjerenica za okoliš, vodnu otpornost i cirkularno gospodarstvo u odgovoru Hini tijekom konferencije "Zeleni tjedan EU-a" održanoj prošli tjedan u Bruxellesu.
"No sigurnost nisu samo tenkovi i vojna oprema. To je, primjerice, i sigurnost vodoopskrbe ili proizvodnja hrane", dodala je.
Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, predstavila je u rujnu pet novih prioriteta u koje bi države trebale ulagati novce dobivene iz EU fondova, a to su (gospodarska) konkurentnost, obrana, priuštivo stanovanje, vodna otpornost i energetska efikasnost.
Roswall, 53-godišnja švedska političarka i pravnica, ne smatra da će zbog ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku zelene politike pasti u drugi plan.
"Ja to ne vidim tako", rekla je. "Nezdrava zemlja je prijetnja nacionalnoj sigurnosti", poručila je.
Dodala je da je s prirodom povezano pet od deset najvećih rizika koje industrije predviđaju u idućih deset godina.
Europska komisija stoga predlaže da 35 posto proračuna EU-a bude namijenjeno ciljevima vezanima za klimu i okoliš za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je više od 700 milijardi eura.
"Radi se o našoj sigurnosti, ali i otpornosti te konkurentnosti", rekla je Roswall.
Toplinski valovi, suše i poplave nanijeli su štetu od 43 milijarde eura prošlog ljeta u Europskoj uniji, podatak je Europske komisije. Očekuje se da će taj trošak narasti na 129 milijardi do 2029. godine.
"Ulaganje u prirodu je ulaganje u otpornost", napomenula je povjerenica za okoliš.
Roswall je rekla da za nju nikada nije postojala proturječnost između zelene tranzicije, odnosno prelaska gospodarstva i društva na razvoj koji ne zagađuje okoliš, i konkurentnosti.
"Naprotiv, smatram da je zelena tranzicija konkurentska prednost europskih poduzeća", izjavila je.
Europska komisija je tijekom konferencije poručila da bi EU putem obnovljivih izvora energije trebala smanjiti ovisnost o fosilnim energentima koji dolaze s kriznog Bliskog istoka i Rusije. To je dio njene želje za strateškom autonomijom.
Roswall je, međutim, upozorila da će se morati uključiti i privatne kompanije jer države same nemaju dovoljno novca za provođenje zelene tranzicije.
"Javna sredstva neće biti dovoljna da popune postojeći financijski jaz. U tom kontekstu važni su i krediti za prirodu. Trenutačno radimo s ekspertnim skupinama i različitim dionicima na uspostavi sustava i na definiranju načina njegova funkcioniranja", rekla je.
"Krediti za zaštitu prirode" bili bi vrijednosni papiri koje bi kupovale kompanije i investitori od poljoprivrednika, šumara, javnih kompanija i lokalne zajednice u zamjenu za njihov rad na očuvanju prirode.
Radna skupina od 150 eksperata iz raznih područja radi na nacrtu tog sistema, a kojim bi kompanije bili motivirane za kupnju takvih vrijednosnica, odnosno ulaganja u obnovu zemlje, šuma i vode.
"Tvrtke žele znati u što ulažu. Žele biti sigurne da se ne radi o 'zelenom ispiranju' (lažnom ekološkom oglašavanju)", rekla je povjerenica.
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