Oglas

zbog ruske prijetnje

Europska zemlja jača obranu, nakon HIMARS-a, nabavljaju moćne Chunmoove

author
Hina
|
22. pro. 2025. 07:53
afp
Handout / South Korean Defence Ministry / AFP

Estonija je u nedjelju priopćila da je potpisala ugovor o kupnji najmanje šest raketnih bacača južnokorejske proizvodnje.

Oglas

Estonski centar za obrambena ulaganja (ECDI) izjavio je da je ugovor s južnokorejskim proizvođačem oružja Hanwha vrijedan oko 290 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća šest višecijevnih raketnih bacača Chunmoo, tri vrste raketnih sustava (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) te operativnu podršku, priopćio je ECDI. Isporuke bi trebale početi u drugoj polovici 2027.

"Estonija je počela razvijati svoju sposobnost dubokog udara ovog travnja nabavom američkih HIMARS sustava", rekao je estonski ministar obrane Hanno Pevkur u priopćenju.

„Budući da su višecijevni bacači raketa od neprocjenjive važnosti s gledišta vojnih sposobnosti, iznimno mi je drago što ćemo, uz američke HIMARS-e, sada nabaviti i južnokorejske sustave Chunmoo, čime ćemo značajno poboljšati ukupne sposobnosti odvraćanja i obrane Estonije i NATO-a.“

Baltička zemlja, koja graniči s Rusijom i bila je dio Sovjetskog Saveza tijekom hladnog rata, smatra da Moskva invazijom na Ukrajinu predstavlja izravnu prijetnju estonskoj nacionalnoj sigurnosti te je kao odgovor povećala izdvajanja za obranu.

Teme
Chunmoo raketni bacači Estonska obrambena ulaganja HIMARS sustavi Hanwha ugovor NATO obrana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ