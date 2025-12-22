Europska zemlja jača obranu, nakon HIMARS-a, nabavljaju moćne Chunmoove

Estonija je u nedjelju priopćila da je potpisala ugovor o kupnji najmanje šest raketnih bacača južnokorejske proizvodnje.
Estonski centar za obrambena ulaganja (ECDI) izjavio je da je ugovor s južnokorejskim proizvođačem oružja Hanwha vrijedan oko 290 milijuna eura.
Ugovor obuhvaća šest višecijevnih raketnih bacača Chunmoo, tri vrste raketnih sustava (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) te operativnu podršku, priopćio je ECDI. Isporuke bi trebale početi u drugoj polovici 2027.
"Estonija je počela razvijati svoju sposobnost dubokog udara ovog travnja nabavom američkih HIMARS sustava", rekao je estonski ministar obrane Hanno Pevkur u priopćenju.
„Budući da su višecijevni bacači raketa od neprocjenjive važnosti s gledišta vojnih sposobnosti, iznimno mi je drago što ćemo, uz američke HIMARS-e, sada nabaviti i južnokorejske sustave Chunmoo, čime ćemo značajno poboljšati ukupne sposobnosti odvraćanja i obrane Estonije i NATO-a.“
Baltička zemlja, koja graniči s Rusijom i bila je dio Sovjetskog Saveza tijekom hladnog rata, smatra da Moskva invazijom na Ukrajinu predstavlja izravnu prijetnju estonskoj nacionalnoj sigurnosti te je kao odgovor povećala izdvajanja za obranu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
