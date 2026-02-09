Za prestanak pušenja nagrade od 400 i 100 eura

Freepik/Ilustracija

Kako bi ih potaknuo da se okrenu zdravom načinu života i prestanu pušiti, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pozvao je pušače da se prijave na natječaj "Pušenje odbaci, lovu nabaci!“ na kojemu će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti 400 eura.

Prijave su otvorene od ponedjeljka, 9. veljače do 18. veljače, a uz glavnu nagradu bit će podijeljeno još devet nagrada u obliku poklon bona u iznosu od po sto eura.

Prijaviti se mogu svi punoljetni pušači s prebivalištem u županiji, koji su spremni pokušati prestati pušiti i apstinirati 30 dana, počevši s prvim danom korizme 18. veljače, a zaključno s 19. ožujka ove godine.

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i/ili nikotinskih proizvoda, sa "stažom" od najmanje godinu dana.

Kandidat osobno popunjava prijavu za sudjelovanje u natječaju te obvezno predlaže jednu osobu - člana obitelji, kao svjedoka prestanka pušenja.

Pobjednici natječaja odlučit će se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će udovoljiti uvjetima te će apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana.

Javno izvlačenje te dodjela svih nagrada planirani su za 19. ožujka.

Gotovo 38 posto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, a 44 posto učenika konzumiralo je e-cigarete te je po tome Hrvatska među najlošijim zemljama u EU.

Udio pušača u dobnoj skupini od 25 do 34 godine prelazi 40 posto.