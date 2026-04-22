N1/Borna Šmer

Policija je u srijedu, nakon jutrošnje dojave o bombama u gotovo svim srednjim školama u Primorsko-goranskoj županiji, primila i dojave o postavljenim bombama u dva riječka trgovačka centra pa su oba centra evakuirana, a policija ih pregledava.

Oglas

Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da su zbog dojava, odnosno zaprimljenih e-mailova o postavljenim bombama, evakuirani Zapadni trgovački centar (ZTC) i Tower centar Rijeka.

Policija pregledava oba trgovačka centra, a istraga traje, naveli su iz policije.

Gotovo sve srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji jutros su prije početka nastave primile e-mail s dojavom o postavljenim bombama.

Iz policije kažu da je dio škola je već pregledan i u njima ništa nije pronađeno, a pregled dijela škola još traje.

Zbog lažnih dojava poruka o bombama u ponedjeljak je otkazana nastava u više splitskih srednjih škola, a u utorak u školama u Zagrebu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

