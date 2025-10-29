"Pošast među mladima": Most najavio izradu nacionalne strategije za slobodu od ovisnosti

Klub Mosta najavio je u srijedu da će napraviti nacionalnu strategiju za slobodu mladih od ovisnosti od 2026. do 2030., a cilj je, kažu, stvaranje sustavnog okvira za prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, Internetu, kocki te promicanje kulture zdravlja, sporta i zajedništva.
"Neki će nas poistovjetiti samo s borbom protiv korupcije - da, tu smo beskompromisni, ali se mi zalažemo i za obiteljske, kršćanske vrijednosti i sve one mjere koje će dovesti do blagostanja ljudi u Hrvatskoj, a ne životarenja. Jedna od inicijativa je i ova koju ćemo danas pokrenuti, a to je Nacionalna strategija borbe protiv ovisnosti o klađenju, kocki, drogi, društvenim mrežama, koje su danas pošast među mladima", izjavio je na konferenciji za medije u Saboru predsjednik Mosta Božo Petrov.
Dodao je kako je cilj vraćanje kulture zajedništva i stvarne slobode među mladima te im pokazati da bijeg od stvarnosti nije rješenje.
Ta strategija nije oblik borbe protiv tehnologije nego stavljanje čovjeka na prvo mjesto, rekao je Ante Kujundžić.
"Želimo postići jednostavnu stvar, a to je da mladi razlikuju slobodu od jednog oblika ovisnosti i da roditelj prepozna trenutak kada tišina više nije nekakvo kućno blagostanje nego jedan oblik alarma da se s djetetom nešto događa", dodao je.
Pet ključnih ciljeva
Mostova strategija će obuhvatiti pet ključnih ciljeva: prevenciju i odgoj, što podrazumijeva promjenu pristupa od borbe protiv nečega prema gradnji osobne otpornosti, reintegraciju i podršku obiteljima, kroz zakonodavni okvir jačati kontrolu nad dostupnošću droga, alkohola i online kocke, digitalnu higijenu, tj zaštitu djece od ovisnosti o mobitelima, društvenim mrežama i videoigrama te sport i zajedništvo i ulaganje u rekreativne i volonterske programe za mlade.
Kako bi se to ostvarilo, nužno je povezivanje razna ministarstva, udruge, Crkvu i sportske zajednice, ističu iz Mosta.
"Kad govorimo o mladima i njihovoj budućnosti, tu nema stranačkih boja dresa, nego bi svi trebali zapeti i raditi na prevenciji, promicanju sporta, rekreacije, životu bez ovisnosti", dodao je Marin Miletić.
Cilj nije kontrolirati djecu, nego ih zaštititi, poručuju Mostovi zastupnici te najavljuju kampanju "Sloboda naše mladosti" diljem Hrvatske.
"U vremenu kada saborski zastupnici i gradonačelnici kažu kako se u njihovim gradovima šmrče kokain na tone, kada smo po svim parametrima najdeblja nacija na području EU i kada nam se samo jedan od petero učenika bavi nekim oblikom rekreacije, onda možemo reći da ono što se radi nije dovoljno i da ono što vladajući rade u promicanju sporta i prevencije ovisnosti nije dovoljno", naglasio je Miletić.
