"Pošast među mladima": Most najavio izradu nacionalne strategije za slobodu od ovisnosti

"Neki će nas poistovjetiti samo s borbom protiv korupcije - da, tu smo beskompromisni, ali se mi zalažemo i za obiteljske, kršćanske vrijednosti i sve one mjere koje će dovesti do blagostanja ljudi u Hrvatskoj, a ne životarenja. Jedna od inicijativa je i ova koju ćemo danas pokrenuti, a to je Nacionalna strategija borbe protiv ovisnosti o klađenju, kocki, drogi, društvenim mrežama, koje su danas pošast među mladima", izjavio je na konferenciji za medije u Saboru predsjednik Mosta Božo Petrov.