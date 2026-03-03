Izrael optužuje europskog premijera: Stali ste na krivu stranu povijesti

Na tu se temu vratio i u govoru u Barceloni u nedjelju. „Danas je, više nego ikad, ključno podsjetiti da možete biti protiv omraženog režima – kao što je španjolsko društvo u cjelini kada je riječ o iranskom režimu – i istodobno protiv neopravdane i opasne vojne intervencije koja je izvan međunarodnog prava”, rekao je.