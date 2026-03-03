Izrael optužuje europskog premijera: Stali ste na krivu stranu povijesti

Izrael je uzvratio na odbijanje španjolske vlade da Sjedinjenim Državama dopusti korištenje zajednički upravljanih vojnih baza na svom teritoriju za napade na Iran, optuživši španjolskog premijera Pedra Sáncheza da je na pogrešnoj strani povijesti.
Sánchez je izričito osudio „jednostranu vojnu akciju” SAD-a i Izraela protiv Irana, upozorivši da ona pridonosi „neprijateljskijem i neizvjesnijem međunarodnom poretku”. Kritike su dodatno pojačane odlukom njegove vlade da ne dopusti SAD-u korištenje baza u Roti i Morónu za nastavak napada na Iran, piše The Guardian.
U objavi na platformi X u ponedjeljak navečer, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar optužio je Sáncheza – oštrog kritičara izraelskog vođenja rata u Gazi – da podilazi teroristima i represivnim režimima.
„Prvo je Hamas zahvalio Sánchezu“, napisao je Sa’ar. „Zatim su mu zahvalili Hutiji. Sada mu zahvaljuje Iran. Je li to biti na ‘pravoj strani’ povijesti?”
Sa’ar je također podijelio kritiku Sáncheza američkog republikanskog senatora Lindseyja Grahama, koji je napisao: „Trenutačna vlada u Španjolskoj postaje zlatni standard patetično slabog europskog vodstva koje je izgubilo moralni kompas, očito nevoljno osuditi teroristički režim u Iranu, a pritom nema ništa osim kritika za Sjedinjene Države.”
U subotu je Sánchez izjavio da ofenziva Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua čini svijet manje stabilnim te je pozvao na trajno političko rješenje sukoba.
Na tu se temu vratio i u govoru u Barceloni u nedjelju. „Danas je, više nego ikad, ključno podsjetiti da možete biti protiv omraženog režima – kao što je španjolsko društvo u cjelini kada je riječ o iranskom režimu – i istodobno protiv neopravdane i opasne vojne intervencije koja je izvan međunarodnog prava”, rekao je.
