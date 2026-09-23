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Poljska

Ruski vojni helikopter ušao u članicu NATO-a, podignuti borbeni zrakoplovi

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 17:16
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Poljska
Wojtek RADWANSKI / AFP

Ruski vojni helikopter Mi-8 nakratko je ušao u zračni prostor Poljske, članice NATO-a, iz ruske enklave Kalinjingrada, priopćilo je u srijedu Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

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"Borbeni zrakoplovi su podignuti, dok su kopnene snage i sredstva ostali u stanju pripravnosti. Priroda incidenta upućuje na to da Rusija ponovno testira spremnost naše protuzračne obrane“, priopćilo je zapovjedništvo.

Poljska je u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućih povreda svog zračnog prostora povezanih s ruskim ratom protiv Ukrajine.

Rusko veleposlanstvo u Varšavi nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar incidenta, prenosi Reuters.

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Teme
europa poljska rusija

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