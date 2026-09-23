Poljska
Ruski vojni helikopter ušao u članicu NATO-a, podignuti borbeni zrakoplovi
Ruski vojni helikopter Mi-8 nakratko je ušao u zračni prostor Poljske, članice NATO-a, iz ruske enklave Kalinjingrada, priopćilo je u srijedu Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.
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"Borbeni zrakoplovi su podignuti, dok su kopnene snage i sredstva ostali u stanju pripravnosti. Priroda incidenta upućuje na to da Rusija ponovno testira spremnost naše protuzračne obrane“, priopćilo je zapovjedništvo.
Poljska je u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućih povreda svog zračnog prostora povezanih s ruskim ratom protiv Ukrajine.
Rusko veleposlanstvo u Varšavi nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar incidenta, prenosi Reuters.
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