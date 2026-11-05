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TEŠKI OBLIK SABOTAŽE

Finska osudila kapetana broda zbog oštećenja podmorskih kabela u Baltičkom moru

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Hina
|
05. stu. 2026. 13:00
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Ilustracija: MIKKEL BERG PEDERSEN/AFP

Finski sud u četvrtak je osudio ruskog kapetana i člana posade iz Azerbajdžana s teretnog broda „Fitburg” zbog teškog oblika sabotaže, odnosno oštećenja dvaju podmorskih telekomunikacijskih kabela u Finskom zaljevu prošle godine.

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Finska je 31. prosinca zaplijenila brod u Finskom zaljevu dok je plovio iz Rusije prema Izraelu, zbog sumnje da je oštetio kabele koji povezuju Helsinki i Estoniju.

Okružni sud u Helsinkiju kapetana je osudio na tri godine i šest mjeseci zatvora, a člana posade na dvije godine i deset mjeseci. Prema sudskom priopćenju, brod je namjerno vukao sidreni lanac i sidro po morskom dnu u duljini od približno 130 kilometara.

Finska pojačava zaštitu podmorske infrastrukture

Finska je nakon niza incidenata od 2022. godine, u kojima su bili oštećeni kabeli i cjevovodi u Baltičkom moru, pojačala mjere zaštite svoje podmorske infrastrukture.

Kapetanov odvjetnik najavio je žalbu na presudu, dok član posade još razmatra hoće li učiniti isto.

Sud je dvojici osuđenika naložio i zajedničko plaćanje odštete u iznosu od oko 1,9 milijuna eura, dok kapetan mora podmiriti i dodatnih približno 85.000 eura.

Obojica su odbacila optužbe za kazneno djelo i osporila nadležnost finskog suda. U Finskoj su ostali uz zabranu napuštanja zemlje.

Teme
baltičko more finska finska i estonija oštećenje podmorskih kabela pomorska sabotaža

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