TEŠKI OBLIK SABOTAŽE
Finska osudila kapetana broda zbog oštećenja podmorskih kabela u Baltičkom moru
Finski sud u četvrtak je osudio ruskog kapetana i člana posade iz Azerbajdžana s teretnog broda „Fitburg” zbog teškog oblika sabotaže, odnosno oštećenja dvaju podmorskih telekomunikacijskih kabela u Finskom zaljevu prošle godine.
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Finska je 31. prosinca zaplijenila brod u Finskom zaljevu dok je plovio iz Rusije prema Izraelu, zbog sumnje da je oštetio kabele koji povezuju Helsinki i Estoniju.
Okružni sud u Helsinkiju kapetana je osudio na tri godine i šest mjeseci zatvora, a člana posade na dvije godine i deset mjeseci. Prema sudskom priopćenju, brod je namjerno vukao sidreni lanac i sidro po morskom dnu u duljini od približno 130 kilometara.
Finska pojačava zaštitu podmorske infrastrukture
Finska je nakon niza incidenata od 2022. godine, u kojima su bili oštećeni kabeli i cjevovodi u Baltičkom moru, pojačala mjere zaštite svoje podmorske infrastrukture.
Kapetanov odvjetnik najavio je žalbu na presudu, dok član posade još razmatra hoće li učiniti isto.
Sud je dvojici osuđenika naložio i zajedničko plaćanje odštete u iznosu od oko 1,9 milijuna eura, dok kapetan mora podmiriti i dodatnih približno 85.000 eura.
Obojica su odbacila optužbe za kazneno djelo i osporila nadležnost finskog suda. U Finskoj su ostali uz zabranu napuštanja zemlje.
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