Počeo je 2008. godine kao vlasnik mjenjačnice Alta u Zemunu. Poslovanje mu se brzo širilo od 2016. godine, kada je od NBS-a dobio pravo na naplatu računa. Kasnije je, uz suglasnost NBS-a, kupio Jubmes banku i preimenovao je u Alta banku. Kupio je i lanac trgovina Idea, a dobivao je i velike poslove od države, često bez javnog natječaja.