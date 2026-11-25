KRIK
Uhićeni brat Davora Macure i direktorica Alta grupe
Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorica Alta grupe (Alta Group, bivša Alta Pay Group), uhićeni su jutros te im je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, doznaje KRIK.
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Macura i Bundalo privedeni su u sklopu istrage koja se vodi protiv Davora Macure, osumnjičenog da je iz trezora Alta banke nezakonito uzeo oko 390 milijuna eura, navodi KRIK.
Uhićeni Dubravko Macura bit će ispitan danas poslijepodne u Javnom tužiteljstvu u za organizirani kriminal u Srbiji, nakon čega će tužiteljstvo odlučiti hoće li zatražiti određivanje istražnog zatvora.
Ispitivanje Tatjane Bundalo još nije zakazano, a tužiteljstvo prikuplja dokumentaciju povezanu s njezinom mogućom ulogom u slučaju, doznaje KRIK.
Njih dvoje, prema saznanjima KRIK-a, sumnjiči se za umiješanost u iznošenje novca iz trezora Alta banke.
Zbog toga su ranije uhićeni vlasnik Alta banke Davor Macura i još dvojica njegovih suradnika, a svi su i dalje u istražnom zatvoru. Uhićenje se dogodilo nedugo nakon izbora i tri dana nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci.
Macura je osumnjičen da je iz trezora Alta banke iznio više od 45 milijardi dinara, odnosno oko 390 milijuna eura. Njegovi suradnici – direktor odjela za trezorsko poslovanje i upravljanje gotovinom te suradnik za trezorsko poslovanje – terete se da su mu u tome pomagali.
Najveći dio novca nikada nije ni stigao u trezor
KRIK je ranije objavio detalje iz dokumenta tužiteljstva koji pokazuje da je samo manji dio novca fizički iznesen iz trezora, dok ostatak nikada nije ni stigao onamo.
Iz trezora banke fizički je izneseno oko 17 milijuna eura, i to tako što su novac, kako tvrdi tužiteljstvo, za Macuru iznosili njegovi uhićeni suradnici, ne ostavljajući o tome nikakav pisani trag u dokumentaciji.
Veći dio novca, oko 370 milijuna eura, nikada nije ni stigao u trezor. Riječ je o utršku Macurine mjenjačnice Alta Pay koji je evidentiran kao da je zaprimljen u trezor, no Macura ga je navodno zadržavao za sebe, piše u dokumentu tužiteljstva u koji je KRIK imao uvid.
U dokumentu se navodi i da bi guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković trebala biti ispitana kao svjedokinja.
Macura je tijekom ispitivanja negirao krivnju.
Uspon i pad Davora Macure
NBS je Alta banci oduzela dozvolu za rad zbog pogoršanog financijskog stanja i ugroženosti deponenata. Bankom sada upravlja Agencija za osiguranje depozita, a štediše mogu podići do 50.000 eura.
Macura je poslovno carstvo izgradio tijekom posljednjih deset godina, dok je na vlasti bila Srpska napredna stranka.
Počeo je 2008. godine kao vlasnik mjenjačnice Alta u Zemunu. Poslovanje mu se brzo širilo od 2016. godine, kada je od NBS-a dobio pravo na naplatu računa. Kasnije je, uz suglasnost NBS-a, kupio Jubmes banku i preimenovao je u Alta banku. Kupio je i lanac trgovina Idea, a dobivao je i velike poslove od države, često bez javnog natječaja.
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