Istaknuo je da će to ujedno biti i amandman SDP-a na proračun Grada Zagreba za sljedeću godinu, a što je najveći amandman SDP-a u šestom gradskom proračunu kojeg donose s koalicijskim partnerom Možemo! u iznosu od dodatnih sedam milijuna eura koje će osigurati za zagrebačke umirovljenike.