odgovor vladi
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine ima dobre vijesti za umirovljenike
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić najavio je u srijedu da će umirovljenici u Zagrebu s mirovinama do 200, 300 i 400 eura primati mjesečnu novčanu pomoć, poručivši da je to odgovor na "socijalnu neosjetljivost Vlade prema umirovljenicima s najnižim mirovinama".
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Klub zastupnika SDP-a predložio je izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi koju su po hitnom postupku uputili u skupštinsku proceduru za sjednicu u prosincu, a kojom bi se uvele tri kategorije umirovljenika prema visini mirovine, do 200, 300 i 400 eura, umjesto dosadašnje četiri.
Umirovljenici s mirovinama do 200 eura primali bi 100 eura mjesečne pomoći, oni s mirovinama do 300 eura 75 eura, a umirovljenici s mirovinama do 400 eura 45 eura mjesečno.
Uz to uvela bi se i potpuno nova kategorija za umirovljenike između 400 i 500 eura mjesečne mirovine koji će imati pravo na prigodne darove, odnosno prigodnu novčanu pomoć za Božić i Uskrs koja je u ovom trenutku 100 eura.
"Poruka ovoga je jasna. Andrej Plenković i njegova Vlada su ponovno pokazali svoju socijalnu neosjetljivost prema društvenim skupinama koje najteže žive u ovom društvu. U ovom slučaju govorimo o umirovljenicima s najnižim mirovinama ispod 600 eura koji njegovom poreznom reformom neće dobiti apsolutno ništa", kazao je Matej Mišić na konferenciji za novinare.
"Mi to nismo mogli gledati u Zagrebu skrštenih ruku i kao partner u vlasti predložili smo ovu izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi kojom ćemo osigurati novčanu pomoć od strane Grada Zagreba za 30.000 novih umirovljenika čime ćemo broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć od Grada Zagreba povećati na ukupno 35.000", dodao je Mišić.
Istaknuo je da će to ujedno biti i amandman SDP-a na proračun Grada Zagreba za sljedeću godinu, a što je najveći amandman SDP-a u šestom gradskom proračunu kojeg donose s koalicijskim partnerom Možemo! u iznosu od dodatnih sedam milijuna eura koje će osigurati za zagrebačke umirovljenike.
Mišić je kazao da trenutačno 4.621 zagrebački umirovljenik prima novčanu pomoć Grada, a prihvaćanjem predloženih izmjena taj bi se broj povećao na ukupno 35.000, a ovisno o visini mirovine godišnje bi dobivali od 200 do 1400 eura pomoći.
"Za razliku od Vlade koja stvara dodatne socijalne razlike u društvu, mi upravo te socijalne razlike želimo smanjivati i ovaj prijedlog je upravo na tom tragu", poručio je.
Mišić je podsjetio da prema trenutno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi, umirovljenici u Zagrebu s mirovinama ispod 350 eura u ukupno četiri skupine imaju pravo na novčanu pomoć između 36,5 i 83 eura mjesečno, a uz to imaju pravo i na prigodne blagdanske dodatke za Božić i Uskrs u iznosu od 100 eura.
Dodao je da oni u SDP-u u Gradu Zagrebu "ne mogu mirno gledati da se umirovljenike s najnižim mirovinama zaboravlja i da se stvaraju dodatne socijalne razlike u društvu".
Napomenuo je da prijedlog SDP-a dolazi nakon što je u saborsku proceduru upućen prijedlog zakona o ukidanju poreza na mirovine, kojim bi povećanje primanja ostvarili umirovljenici s mirovinama većim od 600 eura.
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