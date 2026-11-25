Marko Seper/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je na otvaranju 10. europske konferencije o drogama, koja je okupila predstavnike 58 država i devet agencija, da cilj borbe protiv trgovine drogama nije samo povećati broj zapljena i uhićenja, nego razbijanje kriminalnih mreža i njihovih poslovnih modela.

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Davor Božinović istaknuo je da kriminalne mreže djeluju globalno, koriste legalne poslovne strukture, financijske sustave i nove tehnologije te se neprestano prilagođavaju policijskom djelovanju.

"Naša je zadaća učiniti organizirani kriminal manje profitabilnim, težim za organiziranje i znatno rizičnijim za one koji iza njega stoje", rekao je ministar.

Naglasio je da istrage trebaju biti usmjerene na organizatore kriminalnih mreža, njihovu imovinu, financije i logistiku, a ne samo na zapljenu droge i uhićenja krijumčara.

"Ako zaplijenimo drogu i uhitimo krijumčara, a novac, tvrtke i kriminalna mreža ostanu netaknuti, njihov poslovni model opstaje. Moramo pratiti drogu, ali moramo pratiti i novac", poručio je Božinović, priopćio je MUP.

Istaknuo je i posebnu ulogu Hrvatske u povezivanju europske i regionalne policijske suradnje, izdvojivši iskustvo u suzbijanju krijumčarenja migranata kao primjer prilagodbe zakonodavstva, policijske taktike i istražnih metoda djelovanju kriminalnih mreža.

Tijekom dvodnevne konferencije raspravljat će se o novim metodama krijumčarenja, sintetičkim drogama, suvremenim istražnim tehnologijama te jačanju operativne suradnje sa zemljama zapadnog Balkana.

"Kriminalne organizacije uče, investiraju i inoviraju. Mi to moramo činiti još brže", rekao je Božinović, te je izrazio očekivanje da će konferencija rezultirati konkretnijim oblicima međunarodne operativne suradnje.

Zaključio je da se uspjeh u borbi protiv organiziranog kriminala ne bi trebao mjeriti samo rezultatima pojedinačnih policijskih akcija, nego time koliko je kriminalnim mrežama otežano da nastave poslovati.