Dodatak I. TKU
Dva od tri obrazovna sindikata odbila Vladinu ponudu
Članovi Školskog sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na referendumu su odbili Vladinu ponudu za rast plaća i materijalnih prava u javnim službama, dok su je članovi Sindikata znanosti prihvatili, priopćili su sindikati u srijedu.
Oglas
O prihvatljivosti vladine ponude članstvo triju obrazovnih sindikata izjašnjavalo se tijekom dvodnevnog referenduma završenog u utorak, a pristupilo mu je više od 20 tisuća članova i članica triju sindikata.
U Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na referendum je izašlo 7415 članova, 56 posto glasovalo je protiv prihvaćanja, a 44 posto članova bilo je za prihvaćanje Dodatka I. TKU.
U Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja referendumu je pristupilo 2852 članova, odnosno 41 posto od članova s pravom glasa, a za prihvaćanje ponude bilo je 66 posto članova.
U Školskom sindikatu Preporod izjašnjavanje je provedeno u 594 od 610 podružnica u kojima djeluje Sindikat, a 12.997 je ukupan broj članova sindikata u podružnicama iz kojih su pristigli podaci o izjašnjavanju. Ukupno je izjašnjavanju pristupilo 9.820 članova. Za prihvaćanje Dodatka I.TKU izjasnilo se 2828 ili 28,8 posto, dok je protiv bilo 6939 ili 70,66 posto članova. Nevažećih listića je bilo 53 ili 0,54 posto.
Tri sindikata provela su referendum unatoč činjenici da je Vladinu ponudu prethodno prihvatilo osam sindikata, čime je njezina primjena u svim javnim službama postala izvjesna, navodi se u priopćenju.
Podsjećaju da je Vlada od sindikata tražila da se u iznimno kratkom roku izjasne o prihvatljivosti njezine ponude, očekujući da sindikati odluku donesu preko koljena, bez konzultacija s članstvom. Na takav način odlučivanja naša tri sindikata nisu pristala.
Ako Vlada želi graditi kvalitetan socijalni dijalog, mora poštovati i način na koji njezini socijalni partneri donose odluke. Referendum je najdemokratičniji oblik odlučivanja u sindikatima, a pravo članova da odlučuju o vlastitim plaćama i materijalnim pravima ne može ovisiti o rokovima koje diktira Vlada niti o odlukama drugih sindikata.
Rezultati referenduma pokazuju da čak i među članovima sindikata koji djeluju u srodnim sustavima i imaju brojne zajedničke interese mogu postojati različite ocjene prihvatljivosti iste ponude, osobito kada je riječ o ponudi koju je teško ocijeniti. Upravo zato važno je članovima omogućiti da se izjasne, umjesto da se odlučuje u njihovo ime.
Tri obrazovna sindikata ostaju jedinstvena u stavu da se demokratski standardi sindikalnog djelovanja ne smiju podređivati interesima i pritiscima Vlade te u zajedničkim nastojanjima da unaprijedimo materijalni i društveni položaj zaposlenih u obrazovanju i znanosti.
U ime tri obrazovna sindikata priopćenje su potpisali Željko Stipić, Školski sindikat Preporod, Zrinko Turalija, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Matija Kroflin, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.
Sporazum u 2027. donosi javnim službama kumulativno četiri posto povećanja osnovice za zaposlene u javnim službama, odnosno tri posto od 1. siječnja i jedan posto od 1. kolovoza. Zaposlenici javnih službi će po prvi put konzumirati i novo pravo - dodatak za prehranu, koje će u 2027. od travnja iznositi 30 eura, a od listopada 50 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas