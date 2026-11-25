U Školskom sindikatu Preporod izjašnjavanje je provedeno u 594 od 610 podružnica u kojima djeluje Sindikat, a 12.997 je ukupan broj članova sindikata u podružnicama iz kojih su pristigli podaci o izjašnjavanju. Ukupno je izjašnjavanju pristupilo 9.820 članova. Za prihvaćanje Dodatka I.TKU izjasnilo se 2828 ili 28,8 posto, dok je protiv bilo 6939 ili 70,66 posto članova. Nevažećih listića je bilo 53 ili 0,54 posto.