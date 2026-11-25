OČEKIVANI "SUMNJIVAC"
Postoji jedan predator kojeg se boje i medvjedi i pume
Divljina Sjeverne Amerike može biti opasno mjesto. U njoj žive neki od najstrašnijih grabežljivaca, poput crnih i smeđih medvjeda, koji jednim zamahom snažne šape mogu teško ozlijediti čovjeka, te puma, koje se na svojim mekim šapama kreću gotovo nečujno.
Mnogi planinari poduzimaju mjere opreza zbog mogućih napada tih opasnih životinja, prenosi ScienceAlert.
No, kako pokazuju dva nedavno objavljena istraživanja, postoji jedna životinja koju čak i najmoćniji grabežljivci pokušavaju izbjeći.
Riječ je o ljudima.
Napadi tih životinja toliko su rijetki da je u Sjevernoj Americi znatno veća vjerojatnost da će čovjeka pogoditi munja.
Istraživanja upućuju na jedan od razloga za to. Medvjedi i pume ulažu velik napor da se klone ljudi kad god je to moguće.
"Ova otkrića mijenjaju način na koji gledamo na sukobe između ljudi i mesoždera", napisao je ekolog Oswald Schmitz sa Sveučilišta Yale u tekstu objavljenom u časopisu Current Biology, u kojem je povezao rezultate dvaju istraživanja, jednog o medvjedima i drugog o pumama.
U Sjevernoj Americi smeđi medvjedi, poznati i kao grizliji (Ursus arctos), godišnje u prosjeku napadnu 11,4 ljudi.
Pume (Puma concolor) godišnje napadnu tek četiri do šest ljudi, dok točan broj napada crnih medvjeda (Ursus americanus) nije poznat. Od 1900. do 2009. godine zabilježena su samo 63 smrtna slučaja kao posljedica napada crnih medvjeda.
U SAD-u i Kanadi munja svake godine pogodi oko 580 ljudi.
Sudeći samo prema tim brojkama, udari munje oko 50 puta su češći od napada smeđih medvjeda. Stvarni rizik ovisi i o drugim čimbenicima, poput mjesta stanovanja i vremena koje provodite u šumama u kojima žive medvjedi.
Zašto su napadi tih životinja toliko rijetki?
Rezultati dvaju istraživanja pokazuju da ove životinje reagiraju na prisutnost ljudi i aktivno mijenjaju svoje ponašanje kako bi ih izbjegle.
U istraživanju koje je predvodio Philip Manlick, biolog američke Šumarske službe specijaliziran za divlje životinje, znanstvenici su proučavali medvjede i druge grabežljivce koji se hrane lososom uz potoke na jugoistoku Aljaske.
Uz potoke su ostavili losose, a zvučnici povezani sa senzorima pokreta reproducirali su snimke glasanja galebova, zvukova terenskih vozila ili ljudskih glasova svaki put kad bi se neka životinja približila. Kamere su bilježile što se potom događalo.
Medvjedi, bjeloglavi orlovi i gavrani dvostruko su se češće brzo udaljavali kad bi čuli zvuk terenskog vozila nego kad bi čuli glasanje galebova. Kad bi čuli ljudske glasove, vjerojatnost da će pobjeći bila je gotovo deset puta veća nego kad bi čuli galebove.
Učinak ljudske prisutnosti seže i dalje od susreta medvjeda s ljudima.
U istraživanju provedenom 2024. godine u Britanskoj Kolumbiji znanstvenici su analizirali kemijske tragove u 226 uzoraka dlake grizlija prikupljenih uz 22 rijeke u kojima ima lososa. Tako su procijenili koliko ribe pojede svaki medvjed.
Uz rijeke na kojima su ljudi češće uznemiravali životinje, uglavnom zbog industrijskih aktivnosti, medvjedi su jeli znatno manje lososa. Kod ženki je taj pad iznosio i do 59 posto.
Češće se hrane noću
Medvjedi ulovljene losose odnose u obližnje šume, gdje se ostaci ribe razgrađuju i obogaćuju tlo hranjivim tvarima. Poremećaj tog prijenosa hranjivih tvari utječe i na druge procese u prirodi.
Na mjestima na kojima su reproducirali ljudske glasove Manlick i njegovi kolege primijetili su da su se životinje češće hranile noću. Doprinos medvjeda razgradnji organske tvari u šumi ondje je bio manji nego na mirnim kontrolnim lokacijama.
Slične rezultate donijelo je i istraživanje o pumama, koje je predvodio John Morgan, stručnjak za okoliš sa Sveučilišta Kalifornije u Santa Cruzu.
Istraživači su analizirali šest godina podataka s GPS ogrlica kojima su pratili 36 divljih puma u planinama Santa Cruz. Te su podatke usporedili s podacima iz aplikacije Strava, koja prati tjelesnu aktivnost i bilježi gdje i kada ljudi planinare, voze bicikl i koriste staze.
Pume su reagirale na prisutnost ljudi, ali činilo se i da unaprijed predviđaju gdje će i kada biti najviše ljudi te u tim razdobljima izbjegavaju takva mjesta.
Čak ni kod puma koje su živjele na područjima s intenzivnom ljudskom aktivnošću istraživači nisu zabilježili više slučajeva sukoba s ljudima. U tu su kategoriju ubrojili opažanja puma, napade na kućne ljubimce ili stoku te vrlo rijetke napade na ljude.
Ozbiljna prijetnja
Istraživači su utvrdili da se sukobi bolje mogu objasniti učestalošću susreta ljudi i puma.
Rezultati obaju istraživanja upućuju na to da se životinje ponašaju kao da ljude doživljavaju kao ozbiljnu prijetnju. Medvjedi propuštaju prilike za hranjenje, a pume kretanje prilagođavaju predvidljivim ljudskim navikama.
Te životinje svojim ponašanjem već sprječavaju mnoge potencijalno opasne susrete s ljudima. Kako sugerira istraživanje o pumama, ljudi mogu pomoći tako da ih ne dovode u situacije u kojima više ne mogu izbjeći susret.
U veljači 2026. kalifornijska Komisija za ribarstvo i divlje životinje izglasala je da se populacije puma duž središnjeg dijela kalifornijske obale i u južnoj Kaliforniji, uključujući one u planinama Santa Cruz, proglase ugroženima prema državnom zakonu o zaštiti ugroženih vrsta.
"Pume u planinama Santa Cruz suočene su s povećanim rizikom od izumiranja zbog nedostatka genetske raznolikosti i slabe povezanosti staništa", objasnio je Morgan.
U uobičajenoj predodžbi o susretu ljudi i mesoždera grabežljivac je napadač, a čovjek bespomoćan plijen koji u tom susretu može najviše izgubiti.
Kako ističe Schmitz, ljudi imaju i moć i odgovornost učiniti sve što mogu kako bi te životinje bile sigurne.
"Ako budu svjesni toga kako ljudi oblikuju prostor straha u kojem se kreću mesožderi i njihov plijen, mogu unaprijed prilagoditi svoje ponašanje i kretanje u prirodi. Tako mogu odnos ljudi i mesoždera preoblikovati iz sukoba u suživot", napisao je Schmitz.
"Na taj način mogu ublažiti i lančane posljedice koje strah izazvan ljudskom prisutnošću ima za zajednice divljih životinja i ekosustave."
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