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Europska industrija u problemima: Izravno ugroženo oko 3,7 milijuna radnih mjesta
McKinsey procjenjuje da je u Europi izravno ugroženo oko 3,7 milijuna radnih mjesta jer se gotovo polovica industrijskih poduzeća u regiji tijekom 2025. godine suočavala s financijskim pritiscima ili ozbiljnim financijskim poteškoćama. Preliminarni podaci za 2026. upućuju na ubrzavanje negativnog trenda, no McKinsey smatra da se problemi mogu riješiti.
Oko 3,7 milijuna radnih mjesta u europskim industrijskim poduzećima izravno je ugroženo zbog financijskih poteškoća, pokazuje novo izvješće konzultantske kuće McKinsey & Company. Ugroženo je i više od 500 milijardi eura dodane vrijednosti, pokazatelja doprinosa poduzeća ukupnoj gospodarskoj proizvodnji.
U 2025. godini oko 45 posto industrijskih poduzeća obuhvaćenih istraživanjem bilo je pod financijskim pritiskom ili u ozbiljnim financijskim poteškoćama, u usporedbi s 39 posto u 2023. i 42 posto u 2024. godini. Preliminarni podaci za 2026. upućuju na još brži rast tog udjela, prenosi Euronews.
U izvješću se navodi da su industrijska poduzeća okosnica europskog gospodarstva jer čine oko 36 posto dodane vrijednosti, 29 posto radnih mjesta i više od 45 posto istraživanja i razvoja.
McKinsey ipak smatra da su problemi tih poduzeća "strukturno rješivi".
Indeks financijskog zdravlja industrije te konzultantske kuće obuhvaća gotovo 1.200 europskih proizvodnih poduzeća, uvrštenih na burzu ili u privatnom vlasništvu, od kojih svako ostvaruje više od 100 milijuna eura prihoda.
Među pet financijskih pokazatelja upozorenja nalaze se nagli pad dobiti i visoka razina zaduženosti u odnosu na ostvarenu dobit. Rezultati za 2025. temelje se na cjelogodišnjim podacima pružatelja financijskih informacija S&P Capital IQ.
Najteže pogođene zemlje
Portugal je prošao najlošije među zemljama obuhvaćenima izvješćem. U 2025. imao je najveći udio industrijskih poduzeća pod financijskim pritiskom ili u ozbiljnim financijskim poteškoćama, a slijede Luksemburg, Nizozemska i Španjolska.
U Njemačkoj, najvećem gospodarstvu Europske unije, taj je udio prošle godine porastao za 12 postotnih bodova.
Primjerice, njemački proizvođač automobila Volkswagen prolazi kroz ono što je nazvao najopsežnijim restrukturiranjem u svojoj 89-godišnjoj povijesti. Viši troškovi rada i energije umanjili su nekadašnje konkurentske prednosti europske industrije, osobito u odnosu na Kinu, navodi konzultantska kuća.
McKinseyjeva analiza istraživanja i razvoja u automobilskoj industriji pokazuje da je produktivnost rada u Kini 50 posto veća nego u Europi. Cijene električne energije za industriju u Europi u prosjeku su bile više od 50 posto veće nego u Kini i SAD-u.
Zbog tih razlika više od polovice troškova industrijskog lanca vrijednosti EU-a nalazi se u nepovoljnijem položaju u odnosu na Kinu, pokazalo je izvješće.
Europa također zaostaje u bruto produktivnim ulaganjima, koja McKinsey definira kao ulaganja u imovinu poput infrastrukture, nestambenih objekata, strojeva, softvera te istraživanja i razvoja.
Prema izvješću, kineska ulaganja u takvu imovinu tijekom posljednja tri desetljeća snažno su porasla i u 2025. dosegnula oko šest bilijuna dolara (5,5 bilijuna eura), dok su europska ulaganja gotovo stagnirala i iznosila oko tri bilijuna dolara (2,7 bilijuna eura).
Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi u svojem je izvješću iz 2024. godine o konkurentnosti EU-a pozvao na dodatna godišnja ulaganja od 750 do 800 milijardi eura kako bi Europa održala korak s Kinom i SAD-om.
Šest načina za oporavak industrijskih poduzeća na "europski način"
McKinsey, koji savjetuje poduzeća o restrukturiranju, analizirao je pet nedavnih primjera uspješnog poslovnog preokreta u industrijskom sektoru. U jednom od njih konglomerat iz kemijske industrije ostvario je više od milijardu eura slobodnog novčanog toka, odnosno novca koji preostaje nakon podmirenja operativnih troškova i ulaganja.
Šest čimbenika uspjeha navedenih u izvješću obuhvaća različite mjere, od osnivanja posebnog tima zaduženog za restrukturiranje do prodaje ili zatvaranja poslovnih jedinica koje ostvaruju loše rezultate te korištenja umjetne inteligencije za smanjenje administrativnog opterećenja.
Kada je riječ o radnoj snazi, McKinsey navodi da europski propisi omogućuju poduzećima smanjenje troškova plaća ili naknada zaposlenicima te produljenje radnog vremena uz istu plaću. Broj zaposlenih mogu smanjiti i zamrzavanjem zapošljavanja, prirodnim odljevom zaposlenika te, kao krajnjom mjerom, sporazumnim raskidima ugovora o radu.
U proizvođaču automobila Mercedes-Benzu, koji je obustavio nova ulaganja u svoje njemačke pogone, već se raspravlja o prijedlogu produljenja radnog vremena bez povećanja plaća.
Tri od pet poduzeća koja su provela uspješno restrukturiranje smanjila su troškove rada za više od 15 posto u razdoblju od 12 do 18 mjeseci, bez većih prosvjeda ili štrajkova.
U izvješću se taj uspjeh djelomično pripisuje uključenosti nadzornih odbora u kojima sjede i predstavnici radnika te konstruktivnim razgovorima s radničkim predstavnicima.
Konzultantska kuća upozorava da oporavak europske industrije "mora uskoro započeti", iako neke prepreke, uključujući visoke troškove energije, ovise o geopolitičkim okolnostima i drugim vanjskim čimbenicima.
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