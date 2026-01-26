Oglas

Zbog prijetnji

Finska s EU i državama Baltičkog mora osniva centar za pomorski nadzor

Hina
26. sij. 2026. 11:02
A navigation buoy floats in the sea as seagulls circle around it at the Gdansk Bay, part of the Baltic Sea, on a sunny winter day in Gdynia, Poland, December 29, 2025. REUTERS/Kacper Pempel
REUTERS/Kacper Pempel

Finska granična straža osniva centar za pomorski nadzor zajedno s drugim državama Baltičkog mora i Europskom komisijom radi zaštite ključne podvodne infrastrukture u Finskom zaljevu, priopćila je u ponedjeljak.

"Nadležna tijela moraju imati sposobnost i ovlasti za intervenciju u situacijama koje se događaju u teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu", navodi se u priopćenju.

Regija Baltičkog mora u stanju je visoke pripravnosti nakon niza prekida u opskrbi električnim kabelima, telekomunikacijskim vezama i plinovodima od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a NATO je povećao svoju prisutnost na Baltičkom moru fregatama, zrakoplovima i mornaričkim dronovima.

Baltičko more Europska unija Finska

