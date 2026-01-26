Finska s EU i državama Baltičkog mora osniva centar za pomorski nadzor

Finska granična straža osniva centar za pomorski nadzor zajedno s drugim državama Baltičkog mora i Europskom komisijom radi zaštite ključne podvodne infrastrukture u Finskom zaljevu, priopćila je u ponedjeljak.
Oglas
"Nadležna tijela moraju imati sposobnost i ovlasti za intervenciju u situacijama koje se događaju u teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu", navodi se u priopćenju.
Regija Baltičkog mora u stanju je visoke pripravnosti nakon niza prekida u opskrbi električnim kabelima, telekomunikacijskim vezama i plinovodima od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a NATO je povećao svoju prisutnost na Baltičkom moru fregatama, zrakoplovima i mornaričkim dronovima.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas