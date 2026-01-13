Bijela kuća objavila je na X-u fotografije američkog predsjednika Donalda Trumpa kako kroz prozor svog ureda gleda u veliku kartu Grenlanda, uz natpis: "Dodirnite za praćenje situacije", javlja Tass.
Oglas
Trump je u više navrata izjavio da bi Grenland trebao postati dio Sjedinjenih Američkih Država te u intervjuu za NBC News početkom svibnja 2025. nije isključio ni uporabu sile kako bi se to pitanje riješilo. Krajem ožujka prošle godine američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da vlada očekuje da će Grenland steći neovisnost, a potom se mirnim putem pridružiti Sjedinjenim Državama. Prema Vanceovim riječima, Washington u tom scenariju ne bi posegnuo za vojnom akcijom, piše Tass.
Međutim, 6. siječnja Bijela kuća u pisanom priopćenju koje je dostavljeno Reutersu osvrnula se na planove vezane uz Grenland, naglasivši da je „naravno, uporaba američke vojske uvijek opcija koja stoji na raspolaganju vrhovnom zapovjedniku“, misleći pritom na Trumpa.
Tap to monitor the situation. pic.twitter.com/eMCwc6sE3e— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026
Glasnogovornica Leavitt pojasnila je 7. siječnja da američki predsjednik sa svojim suradnicima aktivno razgovara o kupnji otoka.
Grenland je autonomni teritorij u sastavu Danske. Godine 1951. Washington i Kopenhagen potpisali su Sporazum o obrani Grenlanda, uz obveze koje proizlaze iz njihova članstva u NATO-u. Tim se ugovorom SAD obvezao braniti otok od moguće agresije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas