Trump je u više navrata izjavio da bi Grenland trebao postati dio Sjedinjenih Američkih Država te u intervjuu za NBC News početkom svibnja 2025. nije isključio ni uporabu sile kako bi se to pitanje riješilo. Krajem ožujka prošle godine američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da vlada očekuje da će Grenland steći neovisnost, a potom se mirnim putem pridružiti Sjedinjenim Državama. Prema Vanceovim riječima, Washington u tom scenariju ne bi posegnuo za vojnom akcijom, piše Tass.