FOTO / "Bit će sjajno za gledati": Kushner u Davosu predstavio viziju "Nove Gaze"

author
N1 Info
|
22. sij. 2026. 15:53
kushnerov plan za novu gazu
Screenshot / X

Američki dužnosnici u četvrtak su predstavili svoju viziju “Nove Gaze”, koja bi razoreni palestinski teritorij pretvorila u blještavo turističko središte s neboderima uz more, projekt koji bi se mogao početi ostvarivati za tri godine.

Kushner: Pogledajte ovu lokaciju uz more

Američki poslovnjak i Trumpov zet Jared Kushner predstavlja svoj “glavni plan” za Gazu na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u četvrtak

„Bit ćemo vrlo uspješni u Gazi. Bit će to sjajno za gledati“, rekao je predsjednik Donald Trump dok je u Davosu predstavljao svoje kontroverzno tijelo za rješavanje sukoba, tzv. „Odbor za mir“.

„U srcu sam nekretninski investitor… i rekao sam: pogledajte ovu lokaciju uz more. Pogledajte ovaj prekrasan komad zemlje. Što bi mogao značiti za toliko ljudi“, rekao je na Svjetskom gospodarskom forumu, javlja France24.

Njegov zet Jared Kushner, koji nema službenu funkciju, ali je jedan od Trumpovih izaslanika za primirje u Gazi, rekao je da njegov „glavni plan“ cilja na „katastrofalan uspjeh“.

Mediteranska utopija

Uz slajd koji prikazuje desetke sjajnih terasastih stambenih tornjeva s pogledom na šetnicu okruženu drvećem, obećao je mediteransku utopiju koja bi izrasla iz sravnjenog teritorija.

„Na Bliskom istoku grade gradove poput ovoga, znate, za dva ili tri milijuna ljudi – i to izgrade za tri godine“, rekao je Kushner.

„Dakle, ovakve stvari su itekako izvedive ako odlučimo da se dogode.“

Govorio je o ulaganjima od najmanje 25 milijardi dolara za obnovu infrastrukture i javnih službi uništenih od početka rata, koji je izbio nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023.

U roku od deset godina, BDP teritorija iznosio bi 10 milijardi dolara, a kućanstva bi uživala prosječni godišnji prihod od 13.000 dolara zahvaljujući „stopostotnoj zaposlenosti i prilikama za sve“.

„To bi mogla biti nada. Moglo bi postati odredište, imati mnogo industrije i doista biti mjesto u kojem ljudi mogu napredovati“, rekao je.

"Nevjerojatne" investicijske prilike

Rekao je da je takozvani Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG) angažirao pomoć izraelskog developera nekretnina Yakira Gabaya.

„On se dobrovoljno ponudio da to učini bez profita, uistinu iz srca, jer to želi učiniti“, rekao je Kushner.

„Tako ćemo se u sljedećih 100 dana nastaviti potpuno fokusirati na to da se ovaj plan provede.“

Visoki dužnosnik UN-a ovog je mjeseca upozorio da stanovnici Gaze žive u „nehumanim“ uvjetima, iako je primirje koje podržava SAD ušlo u svoju drugu fazu.

jared kushner
MANDEL NGAN / AFP

Primirje službeno u drugoj fazi

Cijele četvrti, bolnice i škole teško su oštećene ili uništene, prisiljavajući stotine tisuća ljudi da žive u improviziranim skloništima.

Kushner je rekao da je 85 posto gospodarske aktivnosti Gaze već dugo vremena ovisilo o pomoći.

„To nije održivo. To tim ljudima ne daje dostojanstvo. Ne daje im nadu“, rekao je.

Naglasio je da bi potpuno razoružavanje Hamasa, kako je predviđeno listopadskim primirjem, uvjerilo tvrtke i donatore da se obvežu na ulaganja u taj teritorij.

„Objavit ćemo mnoge doprinose koji će biti osigurani za nekoliko tjedana u Washingtonu“, rekao je.

„Bit će nevjerojatnih investicijskih prilika.“

